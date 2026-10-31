Български десант в Одрин: Тенекия зехтин – 10 евро, анцузи за 20 евро, якета – 30 евро, домати по 50 цента (Снимки)

Искат ресто само в европейска валута и се разправят, ако им връщат в лири

Зеленчуци и плодове на Синия пазар са много по джоба, хората избират по–евтиното

Път в ремонт към близкия до границата град масово обърква сънародниците ни и те се лутат

Скъпотията у нас отново накара българите да поемат към Турция за пазаруване. В днешния ден за размисъл хиляди се отправиха към Одрин за алъш–вериш.

Пловдивчаните Гергана Коцева, Борислава Димова и Георги Пенев се метнаха на колата и рано–рано отпрашиха към най–близкия град в югоизточната ни съседка. Но първото им препятствие се оказа затвореният път заради ремонт към Одрин.

"Отбивката вдясно към града е преградена с бетони, колите се връщат и хващат по магистралата за Истанбул. Стига се до една детелина, за да се добереш до Одрин. Сутринта я нацелихме, но на връщане беше ужас по тъмно. Влязохме в едно село Есхикадън, едва се измъкнахме. Навигацията също се обърква много", разказаха пред "24 часа" тримата пловдивчани.

Щом стигнали до заветния Одрин бързо забравили за неволите по пътя и се впуснали в покупки. Естествено, първо отишли на Синия пазар. А там цените на стоките направо удряли в челото и подканяли: "Купи ме!".

Тенекия от 4 литра зехтин се продава за 10 евро, твърдят те.

"Всичко си струва. По 6 евро вървят тениски с дълъг ръкав, които носят логото на известни световни марки. Есенно–зимни якета, пак на прочути марки, са по 20–30 евро. Хит са памучните боксерки – един пакет е 3 евро. А 12 чифта чорапи се пласират на 5 евро. Анцузите са 20 евро, пак с имената на световни марки", разказаха Гергана и Борислава.

5 големи пресни кори за баница струват 3 евро. 1 кг баклава на Синия пазар е 4 евро, но в центъра същата се предлага на двойна цена. Кашкавал на конци е 10 евро килограмът. Кило набръчкани маслини е 6 евро – почти като в Гърция.

"Пълно е с българи. Купуват много домати, които са 50 цента за кг. Наши земеделски стопани си взимат арпаджик от Одрин, който е 3 евро за кг. А чаршафи комплект за спалня са 15 евро на Синия пазар.

Прясната риба също е по джоба. Например пресен паламуд се предлага за 3 евро, докато у нас е 5. Килограм броколи е 1,50 евро.

"Хората гледат по–евтиното. Пълнят торби и мъкнат към колите. Е, няма го онова бясно пазарувани отпреди години, когато пълнеха цели чували и ги мъкнеха по гърбовете", сравнява Борислава.

По думите й в Одрин масово се плаща с евро и рестото се връща също в европейска валута. Разбира се, може да се купува и с турски лири, но нашенци предпочитали евро. В някои от заведенията в центъра на града обаче имало уловка – плащаш с евро, а ти връщат ресто в лири. Нахакана българка вдигнала лют скандал.

"Ама, моля ви, не искам лири, върнете ми евро, ако обичате!", разправяла се на висок тон със сервитьора.

Естествено, след покупките обезателно следва обяд. Най–купуван е прочутият тава джигер. Тримата си поръчали по порция от него и платили 35 евро, като си взели и салата, пържени картофи и айрян. Хлябът бил бонус. "Абсурд е в Пловдив трима души да се нахранят на тази цена", коментираха те.

По думите им не може да се твърди, че в Одрин е двойно по–евтино спрямо България. По–скоро било веднъж и половина, да речем. "Но стоките им са по–качествени, храните им са истински и това привлича", коментираха тримата.

Но са възмутени от липсата на указателни табели заради затворения за ремонт път. Хората се обърквали с колите. "Преди две седмици пак ходихме и на връщане се озовахме на турско–гръцката граница край Кастанес. Имаше на опашката 100 коли, сигурно 80 бяха български, които също се бяха омотали", разказа Гергана.