Танкер се запали, след като се натъкна на морски мини източно от Ормузкия проток

Танкер се е запалил, след като се е натъкнал на морски мини, докато плавал в забранена зона източно от Ормузкия проток. Това заяви иранският военноморски флот, съобщи БТА.
Иран затегна ограниченията за корабоплаването в Ормузкия проток, като се стреми да контролира кои кораби могат да преминават и при какви условия.
По-рано днес външните министри на четири държави - САЩ, Австралия, Индия и Япония, се ангажираха да работят за изграждането на надеждни глобални вериги за доставки и изразиха „сериозни опасения" относно това, което описаха като икономически натиск чрез ограничения върху износа и непазарни практики.
Те подчертаха „абсолютната необходимост" от защита и запазване на правото и свободата на свободно плаване в Ормузкия проток, Червено море и протока Баб ел Мандеб.