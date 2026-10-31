Танкер се запали, след като се натъкна на морски мини източно от Ормузкия проток

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Танкер се е запалил, след като се е натъкнал на морски мини, докато плавал в забранена зона източно от Ормузкия проток. Това заяви иранският военноморски флот, съобщи БТА.

Иран затегна ограниченията за корабоплаването в Ормузкия проток, като се стреми да контролира кои кораби могат да преминават и при какви условия.

По-рано днес външните министри на четири държави - САЩ, Австралия, Индия и Япония, се ангажираха да работят за изграждането на надеждни глобални вериги за доставки и изразиха „сериозни опасения" относно това, което описаха като икономически натиск чрез ограничения върху износа и непазарни практики.

Те подчертаха „абсолютната необходимост" от защита и запазване на правото и свободата на свободно плаване в Ормузкия проток, Червено море и протока Баб ел Мандеб.