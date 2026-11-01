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Тръмп: Остава ни да се погрижим за още един-два обекта в Иран

Мария Нишанджиева
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Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Унищожихме голяма част от военния потенциал на Иран, но ни остава да се погрижим за още един-два обекта там. 

Това заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Франс прес. 

Пред журналисти в резиденцията си "Мар а Лаго" във Флорида Тръмп заяви, че преговорите с Иран за прекратяване на войната, започната от САЩ и Израел в края на февруари, "вървят добре", но допълни, че те "не са особено надеждни".

Той повтори, че Вашингтон не бърза с предприемането на нови военни действия, тъй като иранските въоръжени сили и ядрената програма на страната са понесли тежки поражения, съобщи БТА. 

"Унищожихме флота им, унищожихме военновъздушните им сили, унищожихме противовъздушната им отбрана, унищожихме почти цялото военно оборудване, което имат, разрушихме голяма част от производствения им капацитет. Унищожихме ядрените им възможности. Остава ни да се заемем, бих казал, с един-два обекта, но ние можем да направим това за 10 минути. Планираме го", каза той в отговор на журналистически въпроси.

"Вероятно трябва да се обърне внимание на планината Пикакс", отбеляза той, имайки предвид предполагаем подземен ядрен комплекс, и допълни: "Можем да направим всичко това много бързо".

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

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