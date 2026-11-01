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Доналд Тръмп за Болсонаро: Може да остане в САЩ толкова дълго, колкото иска

Мария Нишанджиева

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Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Флавио Болсонаро може да остане в САЩ толкова дълго, колкото иска. 

Това каза американският президент Доналд Тръмп за бразилския сенатор, който изгуби изборите в Бразилия на 25 октомври и избяга в САЩ след това, пише Ройтерс. 

Пред репортери в имението си "Мар а Лаго" в Плам Бийч, Флорида, Тръмп отбеляза, че засега няма планове да се срещне с Болсонаро. 

Синът на Жаир Болсонаро напусна тайно Бразилия, въпреки че му бе наредено да предаде паспортите си във връзка с дело за пране на пари, съобщи БТА. 

Имиграционната служба на Аржентина съобщи, че политикът е влязъл в страната на 27 октомври вечерта, след което е отпътувал със самолет за Еквадор. Понастоящем Болсонаро се намира в САЩ. Той заяви, че е напуснал родината си, за да избегне преследване. Преизбраният президент Лула да Силва нарече бягството му позор.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

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