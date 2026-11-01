Чарлз III твърд в подхода си към "частното лице" принц Хари, общественото одобрение за него намалява

Британският крал Чарлз III е уверен, че подхожда правилно към семейните въпроси въпреки напрежението в кралското семейство и спада в общественото одобрение за монарха, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия, цитирани от БТА.

Неочакваното завръщане във Великобритания на херцога и херцогинята на Съсекс, принц Хари и съпругата му Меган, предизвика противоречия. Според някои коментатори спадът в положителните оценки за краля, отчетен в проучване на социологическата агенция YouGov, се дължи на начина, по който той се отнася към двойката.

Попитан дали Чарлз III и екипът му са уверени, че подходът му към семейните въпроси е правилен от гледна точка на общественото отношение към монархията, високопоставен представител на Бъкингамския дворец отговори утвърдително.

„Да. Именно затова той предприема действията, които предприема и е предприемал досега", заяви представителят.

Хари и Меган се оказаха в центъра на публичен спор за статута си само няколко седмици след завръщането си във Великобритания в края на август. Поводът беше писмо, изпратено с одобрението на краля до представители на правителството и други заинтересовани страни, в което се уточняваше, че двамата остават „частни лица".

Тогава представители на Хари и Меган заявиха, че са били уведомени за публикуването на писмото около час предварително и не са имали време да внесат уточнения по съдържанието му. Според съобщенията двойката предпочита определението „публични личности" вместо „частни лица".

Според неотдавнашно проучване на „ЮГов" сред 2116 души близо 58% от анкетираните имат положително мнение за Чарлз III. Това е спад с четири процентни пункта спрямо подобно допитване през лятото и най-ниското равнище, откакто той се възкачи на престола.

Попитан как кралят съчетава задълженията си като държавен глава и глава на семейството на фона на последните семейни разногласия, представителят на двореца отговори: „Заетите хора успяват да свършат много".

„Кралят внимателно подрежда по важност многобройните си роли – като държавен глава, глава на Църквата, на Общността на нациите, на въоръжените сили и на семейството. Приоритетите се променят всеки ден, а често и всеки час", добави той.