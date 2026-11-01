Оцелялата след 2 опита за екзекуция Криста Пайк иска да бъде изведена от изолатора

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Един месец след като американката Криста Пайк оцеля при провалил се опит за екзекуция, нейните адвокати внесоха извънредно искане, с което настояват тя да бъде освободена от самостоятелна килия.

50-годишната осъдена убийца трябваше да бъде първата жена, умъртвена в щата Тенеси от над 200 години насам, но вместо това се превърна в първия затворник в историята, оцелял след инжектиране на смъртоносните медикаменти, съобщава в-к New York Post.

Сега тя се намира в самостоятелна килия в Рехабилитационния център „Дебра К. Джонсън", „до голяма степен изолирана в медицинското отделение на затвора, далеч от други хора и от човешките контакти, които означават толкова много за мен", заяви Пайк в първото си изявление след опита от 30 септември, публикувано от нейния правен екип в петък.

Нейните адвокати внесоха извънредно искане в петък, в което твърдят, че настоящото ѝ настаняване в лазарета на затвора, където ѝ е отказан „смислен човешки контакт", нарушава условията на предишно споразумение.

Пайк, която прекара десетилетия в самостоятелна килия, след като бе осъдена на смърт за бруталното убийство на Колийн Слемър през 1995 г., оспори изолираните си условия през 2022 г. и постигна споразумение две години по-късно.

Споразумението от 2024 г. позволяваше на осъдената убийца да работи, да се храни и да прекарва време с останалите затворници, съобщи местната станция.

В извънредното искане адвокатите на Пайк призоваха съда да разпореди на Департамента по корекциите на Тенеси да прекрати „неопределената изолация" на убийцата и да възстанови предишните ѝ условия на задържане.

„Тя почти няма социални контакти", каза един от адвокатите ѝ, Стивън Фарел. „Така че сме много загрижени за нейното състояние, както физическо, така и психическо."

След провалилия се опит за екзекуция Пайк сподели, че „няма момент от онази нощ насам, в който да не съм изпитвала болка".

„Тялото ме боли. Ръцете ме болят. Дланите ме болят. Гърлото ме боли. Все още се боря да говоря. И болката не е само физическа. Има болка в ума ми и в душата ми", казва тя в изявлението си от петък.

Пайк е била откарана по спешност в болница, след като оцелява след две дози пентобарбитал, и е била върната обратно в затвора на 10 октомври, където отново е поставена в самостоятелна килия.

„Тази изолация носи своя собствена болка", казва тя. „Прекарах 28 години в самостоятелна килия и голяма част от това, което изпитвам днес, е повторение на онова състояние."

Впоследствие губернаторът на Тенеси Бил Лий спря всички екзекуции в щата до края на годината и разпореди независима проверка – докато шефът на затворите Франк Страда подаде оставка.

„Това не беше просто бъг в системата или, знаете, неспособност да се намери венозен достъп", заяви Фарел.

„Щатът Тенеси твърди, че е изпълнил или че е преминал през всяка стъпка от своя протокол и е направил всичко по правилния начин. И въпреки това тя оцеля."

„Това е безпрецедентно в модерната история", добави той.