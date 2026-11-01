Тръмп: Мелания ме моли да не танцувам на предизборните митинги, не било президентско

По време на реч пред свои привърженици във Флорида президентът на САЩ Доналд Тръмп разказа, че съпругата му Мелания не одобрява танците му по време на митингите, защото според нея подобно поведение не подхожда на държавен глава.

„Това влудява съпругата ми. Тя каза: „Скъпи, не е президентско, когато правиш тези свои упражнения с вдигане на ръце. Моля те, моля те, не танцувай", сподели Тръмп пред събралите се.

Американският президент разказа, че Мелания го посъветвала да си представи как биха изглеждали други държавни глави, ако танцуват на сцената. Тя му дала за пример бившия президент Дуайт Айзенхауер. Тръмп от своя страна попитал публиката дали може да си представи и Джо Байдън да танцува пред привържениците си, информира ABC News.

По време на същата среща с журналисти в резиденцията си във Флорида Тръмп коментира и възможността САЩ да възобновят военните действия срещу Иран още следващата седмица. Той обаче отказа да даде конкретен отговор.

„Защо задавате такъв глупав въпрос? Да приемем, че ще се върна [към ударите] – ще ви кажа ли за това? Или, да приемем, че няма да се върна – пак няма да ви кажа", заяви американският президент.

Тръмп твърди, че американските войски са извели от строя по-голямата част от иранските въоръжени сили, но все още трябва да се справят с една или две цели. По думите му армията може да изпълни тази задача „за десетина минути".

Сред набелязаните обекти е и съоръжение в района на планината Кох-е Коланг, известна във Вашингтон като планината „Пикакс". Според американската страна там се намира подземен ядрен комплекс на Иран, чието съществуване Техеран отрича.

Изказването на Тръмп идва ден след като държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че президентът все още не е взел решение за нови удари срещу Иран. Рубио подчерта, че Вашингтон остава отворен за дипломатически преговори.

В същия ден върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей отправи предупреждение към САЩ и Израел да не подновяват военните действия.