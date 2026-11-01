Протестиращи във Франкфурт замеряха полицията с коктейли „Молотов“ (Видео)

Демонстранти продължили да вилнеят в централната част на града и след разпръсването на протеста
Безредици избухнаха в центъра на германския град Франкфурт, където участници в демонстрация разбиха витрини и разграбиха магазини, предаде ДПА. Насилието продължило дори след като полицията разпръснала протеста.
Няколко души нахлули с взлом в търговски обекти и откраднали спортни обувки и други стоки, съобщиха журналисти на агенцията, които станали свидетели на случващото се. Сред атакуваните обекти бил и специализиран магазин за огнестрелно оръжие, информира БТА.
Полицията потвърди за разбити витрини на няколко магазина в германския финансов център. По данни на органите на реда участници в безредиците хвърляли и коктейли „Молотов" по служители на спешните служби.
Групи от демонстранти продължили да вилнеят в централната част на града и след разпръсването на протеста, което се наложило заради многократните нападения срещу полицаи. Значителни полицейски сили били разположени в района, особено около главната търговска улица „Цайл", където настъпил хаос.
По-рано през деня няколко служители на реда пострадали, след като демонстранти ги замеряли с пиратки, съобщи вътрешният министър на провинция Хесен Роман Позек. В отговор полицията използвала водни оръдия и прекратила демонстрацията след серия от нападения с камъни и пиратки.
Протестът бил част от младежка демонстрация с искания за по-добро образование, мерки срещу последиците от поскъпването на живота и повече социална справедливост. Вчера подобни прояви, повечето от които преминали мирно, се състояли в над 30 германски града.
This is multicultural Germany, Frankfurt right now. Mob smashes several store, loots sneakers and runs through the streets with stolen boxes. This is not a protest. This is pure criminality. https://t.co/sTk8WsNWbB— RadioGenoa (@RadioGenoa) October 31, 2026
BREAKING: The looting of stores has started in Frankfurt, Germany. Young first and second-generation migrants are attacking stores in the city. https://t.co/4ufyip4Ndn— Visegrád 24 (@visegrad24) October 31, 2026