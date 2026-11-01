Протестиращи във Франкфурт замеряха полицията с коктейли „Молотов“ (Видео)

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Демонстранти продължили да вилнеят в централната част на града и след разпръсването на протеста

Безредици избухнаха в центъра на германския град Франкфурт, където участници в демонстрация разбиха витрини и разграбиха магазини, предаде ДПА. Насилието продължило дори след като полицията разпръснала протеста.

Няколко души нахлули с взлом в търговски обекти и откраднали спортни обувки и други стоки, съобщиха журналисти на агенцията, които станали свидетели на случващото се. Сред атакуваните обекти бил и специализиран магазин за огнестрелно оръжие, информира БТА.

Полицията потвърди за разбити витрини на няколко магазина в германския финансов център. По данни на органите на реда участници в безредиците хвърляли и коктейли „Молотов" по служители на спешните служби.

Групи от демонстранти продължили да вилнеят в централната част на града и след разпръсването на протеста, което се наложило заради многократните нападения срещу полицаи. Значителни полицейски сили били разположени в района, особено около главната търговска улица „Цайл", където настъпил хаос.

По-рано през деня няколко служители на реда пострадали, след като демонстранти ги замеряли с пиратки, съобщи вътрешният министър на провинция Хесен Роман Позек. В отговор полицията използвала водни оръдия и прекратила демонстрацията след серия от нападения с камъни и пиратки.

Протестът бил част от младежка демонстрация с искания за по-добро образование, мерки срещу последиците от поскъпването на живота и повече социална справедливост. Вчера подобни прояви, повечето от които преминали мирно, се състояли в над 30 германски града.