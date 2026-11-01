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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23843661 www.24chasa.bg

Украйна удари с дронове голяма петролна рафинерия в Русия

Кирил Борисов
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Атака срещу руска рафинерия в Сибир (снимката е илютративна)

Промишлено предприятие в Нижегородска област, на около 400 километра източно от Москва, е било поразено при украинска атака с дронове, съобщиха руските власти, цитирани от Франс Прес и БТА. Украйна също съобщи, че е нанесла удар по голяма петролна рафинерия.

Губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин съобщи за „масирана атака с дронове" през нощта и тази сутрин, при която „промишлено предприятие в Кстовски район е понесло значителни щети".

„Унищожени са над сто дрона", посочи Никитин в изявление и добави, че „по предварителна информация няма пострадали". Той не уточни с каква дейност се занимава засегнатото предприятие.

Украински медии от своя страна съобщиха за атака срещу петролната рафинерия в Кстово, която определиха като „една от най-големите рафинерии в Русия, произвеждаща горива и смазочни материали".

В петък руските власти съобщиха, че Украйна е възобновила ударите срещу руски петролни рафинерии след няколкодневна пауза. Александър Новак, който отговаря за енергетиката в руското правителство, заяви, че през този ден са били поразени три рафинерии.

Киев редовно извършва атаки с дронове срещу промишлени обекти на руска територия в отговор на руските удари, които нанасят тежки щети на украинската енергийна инфраструктура от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г.

Целта на украинските атаки е да ограничат приходите на Русия от петрол и газ, които финансират военните усилия на Кремъл.

Атака срещу руска рафинерия в Сибир (снимката е илютративна)

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