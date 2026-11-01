Как Русия и Украйна воюват вече и под земята - в газопроводи, за да избегнат дроновете

През октомври The Atlantic и The New York Times публикуваха репортажи за сблъсъци между украинските и руските въоръжени сили в подземни тунели под линията на съприкосновение. Там войските изминават значителни разстояния през газопроводи, опитвайки се да избегнат заплахата от удари на дронове и да хванат врага неподготвен. Ето акцентите от тези истории.

„Новото бойно поле на Украйна е разположено в мрежа от стоманени тръби дълбоко под земята, някои от които едва ли са достатъчно големи, за да може човек да пропълзи през тях", започва сътрудникът на The Atlantic, журналист и писател Саймън Шустер.

Говорим за тръбопроводи, които са транспортирали газ от Русия до Украйна и други европейски страни преди началото на войната, а сега те се използват от войници, които си устройват засади с картечници и гранатомети.

Развитието на това ново пространство като бойно поле е необходима стъпка и за двете армии: на повърхността движението отвъд така наречената зона на поражение, ничия земя с ширина десетки километри, е затруднено от високата активност на дронове. Дроновете могат да открият и атакуват всеки бункер, всяко превозно средство и дори самотен войник.

Кореспондентът на New York Times Мария Вареникова едва не става жертва удар с дрон по пътя си към входа на тунелната мрежа: тя, фотографът на изданието и придружаващите ги украински войници са принудени да скочат от пикапа си и да се скрият от руския дрон по пътя.

Както обяснява на Шустер Игор Оболенски, командир на 2-ри армейски корпус на украинската национална гвардия „Хартия", „зоната на поражение се разширява, става все по-дълбока и по-смъртоносна всеки ден".

Решението, според командира, който ръководи няколко хиляди войници от украинските въоръжени сили, е да се „премине под земята". Командването на руските въоръжени сили е първото, което е измислило тази идея, а украинските щурмоваци сега „настигат" врага, отбеляза Оболенски.

Тези нови тактики са важни за хода на войната, пише Шустър.

Източници от украинските въоръжени сили му казват, че през последната година руската армия е складирала провизии и е увеличавала броя на войниците в подготовка за зимна офанзива. Украинските военни се опасяват, че по време на тази операция руските въоръжени сили ще се опитат да пробият зоната на поражение и да завземат цяла Източна Украйна. А следващата година ще започнат офанзива към центъра на страната и нейната столица.

Контролът върху газопроводната мрежа може да бъде предимство на настоящия етап от войната, твърди Оболенски. Корпусът "Хартия", който той командва, осъзнава значението на тръбопроводите през пролетта на 2025 г., когато руските сили ги използват, за да проникнат в украинските сили зад вражеските линии и предприемат серия от изненадващи атаки по време на битката за Курска област. „Те излизаха от земята като дяволи", казва Оболенски. Това се случва най-вече при лошо време, което затруднява дроновете да откриват войници, излизащи от земята.

В началото украинските въоръжени сили реагират със смъртоносна форма на „удар по къртицата". „Опитахме се да намерим изходните им точки и да ги унищожим, когато се появят на повърхността", обясни Оболенски.

„Но те продължаваха да се появяват на няколко километра зад позициите ни и да атакуват", добавя той. След това командирът на "Хартия" иска карти на тръбопроводната мрежа от държавната енергийна компания. Документите разкриват мащаба на опасността: лабиринт от най-малко 57 стоманени тръби, преминаващи под бойната зона, повечето от които с диаметър между един и два метра. В продължение на десетилетия тази инфраструктура се използва за транспортиране на газ от сибирски находища до потребители в Украйна и други части на Европа. Киев окончателно спира този транзит едва в началото на 2025 г.

Руските сили окумират тунелите към края на продължилата месеци битка за град Суджа, който украинските въоръжени сили превзеха през август 2024 г. Тъй като украинският контрол над част от Курска област започва да отслабва, руското командване стартира операция „Тръба". В началото на март 2025 г. между сто и няколкостотин войници пропълзяват на няколко километра по участък от газопровода Уренгой-Помари-Ужгород и достигат тила на противника.

Въпреки че ефективността на тази маневра е очевидно преувеличена от кремълската пропаганда, тя изиграва роля за повторното превземане на Суджа и други територии в Курска област.

Скоро украинските въоръжени сили започват да забелязват подобни тактики от руските сили в Украйна, включително в битката за Покровск в Донецка област, казва Оболенски пред Шустер.

Неговите подчинени в момента действат предимно в североизточния район на Харковска област, където държат отбраната на град Купянск на около 40 километра от руската граница, повече от година. Руски щурмоваци се появяват редовно зад украинските линии в този район, понякога по един или два, криейки се в изоставени сгради или копаейки окопи под корените на дърветата. По този начин те постепенно натрупват сили и устройват засади.

През 2025 г. руските въоръжени сили проникват в тила на украинските въоръжени сили в Купянск чрез газопровод под река Оскол от село Лимана Первий на източния бряг до село Радковка на западния бряг. След това го използват за снабдяване на предните си сили в Купянск. Това е местният газопровод Шебелинка-Острогожск с диаметър 1020 мм. Това е в контраст с главния газопровод в Курска област, използван по време на операция „Тръба", който е с диаметър 1420 мм.

Документални доказателства от боевете показват, че входът на тръбопровода, който в момента се контролира от украинските въоръжени сили, се намира в компресорна станция близо до село Радковка, която е превзета от украинските сили преди година.

„Постоянно възникваше въпросът: откъде идват?", спомня си Оболенски. В края на юли самият той се спуска в тръбите за първи път и излязъл разтърсен. Видео от този момент, което командирът показал на Шустер, показва лицето му, покрито с мръсотия, и гласът му, треперещ от емоция. „Момчетата, които работят в тези тръби сега, са истински герои, за разлика от всички други войници, които съм виждал", казва командирът на кадрите, говорейки в телефона си.

Други видеоклипове на „Хартия", прегледани от Шустер, разкриват ужасяващите условия на война на подземния фронт. Войниците на често прекарват седмици под земята, движейки се през тръбите на преустроени камиони за добив на въглища, задвижвани от електрически скутери.

Ето как пък кореспондентката на „Ню Йорк Таймс", която, съдейки по описанието ѝ, също е посетила позиции на „Хартия" близо до Купянск, описва спускането в тунелите:

"Дълбоко в гората стъпих на малка метална платформа и се спуснах в постапокалиптичен свят на съвременната война. Когато асансьорът спря, пред нас се отвори огромно подземно пространство – логистичен център, дълъг стотици метри и висок поне три метра. В съседство с него имаше мрежа от тръби. Тунелите са изпълнени със силна химическа миризма.

Докато украинските войски се приближават към руските позиции под земята, избухват боеве. И двете страни стрелят с автоматични оръжия и хвърлят гранати, причинявайки рикошет от шрапнели и куршуми вътре в металните тръби.

Експлозиите изсмукват въздуха от тесните пространства, което затруднява дишането на войниците. Те използват противогази и кислородни бутилки и покриват ушите си, за да се предпазят от ударните вълни на експлозиите. За да напреднат, украинските войски често пробиват стени от чували с пясък, издигнати от руските военни, напредвайки под вражески огън."

Украинските войници разказват на Вареникова пред „Ню Йорк Таймс" за техен приятел, който починал от отравяне с барут, след като руска бомба ударила тръба. Според Оболенски през октомври след приблизително шест месеца подземни боеве, „Хартия" си възвърнала контрола над приблизително 14 километра тръбопроводи в североизточна Украйна в операция с кодово име „Велес".

Източникът на Шустер нарича това първата успешна контраатака, провеждана някога при такива условия. Но той прогнозира, че ще са необходими още много подобни операции, за да се разчисти тръбопроводната мрежа, която все още е предимно контролирана от Русия.