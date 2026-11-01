Вдигнаха F-16 в Румъния заради два дрона край границата

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Два дрона са навлезли неразрешено във въздушното пространство на Румъния от посока на Република Молдова в събота вечерта. Инцидентът е станал в североизточната част на страната и е наложил вдигането на четири изтребителя F-16 и хеликоптер IAR-330 SOCAT, съобщи румънското Министерство на националната отбрана (MApN), цитирано от телевизия Digi24.

Заради опасността за населението властите задействаха системата за предупреждение RO-Alert в шест окръга – Яш, Нямц, Васлуй, Ботошани, Бакъу и Сучава.

Според информацията на военното министерство радарните системи са засекли два безпилотни летателни апарата, навлезли без разрешение в националното въздушно пространство.

За проследяването им във въздуха са изпратени четири изтребителя F-16, намиращи се на бойно дежурство по мисията за въздушна полиция. Два от тях са излетели от 71-ва авиобаза Къмпия Турзий, а останалите – от 86-а авиобаза Борча. Към операцията се е присъединил и хеликоптер IAR-330 SOCAT.

Националният военен команден център е уведомил Генералния инспекторат за извънредни ситуации, за да бъдат предприети превантивни мерки и да бъдат предупредени жителите на засегнатите райони.

Румънската обществена телевизия TVR Info съобщи, че първоначално предупрежденията са били изпратени до жителите на окръг Яш, а впоследствие обхватът им е разширен до останалите пет окръга. Хората са получили инструкции да запазят спокойствие и да се укрият в бомбоубежища или в помещения, далеч от прозорци и външни стени.

По-късно военното министерство съобщи, че единият от дроновете е напуснал румънското въздушно пространство. Другият е бил засечен за последно в района между окръзите Васлуй и Бакъу.

„Не са докладвани падания на летателни апарати", уточниха от ведомството. Предупрежденията към населението впоследствие са отменени.

Румънското Министерство на националната отбрана продължава да следи въздушната обстановка в района и поддържа връзка със съюзническите структури, които информира за развитието на ситуацията.