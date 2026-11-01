Рубио обсъдил с Лавров възможна среща между Тръмп и Путин в Китай през ноември

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Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в събота, че е разговарял за кратко с руския външен министър Сергей Лавров по време на срещата на външните министри на Г-20 в Атланта относно възможността за среща между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Китай следващия месец.

„Разговаряхме съвсем накратко за възможността нашите лидери да осъществят контакт на срещата на върха на АТИС следващия месец", каза Рубио пред журналисти. Форумът е насрочен за средата на ноември в Шънджън, съобщава turkiyetoday.

Рубио подчерта, че не е провеждал официална среща с Лавров по време на двудневното събиране на външните министри на Г-20, което приключи в събота.

Ден по-рано Лавров определи разговора им като „добър".

Рубио подчерта значението на комуникацията между САЩ и Русия

Рубио заяви, че поддържането на комуникация между Вашингтон и Москва е важно заради риска от бъдеща ескалация. Той посочи като причини както войната между Русия и Украйна, така и руския ядрен арсенал.

„Винаги е важно САЩ и Русия да поддържат комуникация на някакво ниво заради опасността от бъдеща ескалация", каза Рубио.

По отношение на войната в Украйна той заяви, че САЩ остават готови да помогнат за посредничеството с цел прекратяване на конфликта.

„Ако можем да изиграем роля в посредничеството за прекратяване на този конфликт, САЩ са готови да го направят. За да изпълним тази роля, трябва да имаме възможност да общуваме и с двете страни", заяви държавният секретар.

Участието на Лавров в срещата в Атланта предизвика възражения от страна на някои европейски представители, тъй като Русия остава до голяма степен изолирана от западните държави след нахлуването си в Украйна през 2022 г.

Плановете за традиционната обща снимка на семейството на Г-20 бяха отменени в петък, след като някои европейски представители възразиха срещу това да застанат редом до Лавров.

Срещата на външните министри имаше за цел и да подготви предстоящата през декември среща на върха на Г-20 в курорта на Тръмп в Дорал, Маями.

Тръмп покани Путин да присъства на форума и заяви в събота, че няма да има проблем да покани и украинския президент Володимир Зеленски.

В Г-20 членуват водещи световни икономики, сред които САЩ, Русия, Китай, Индия, Франция и Германия.