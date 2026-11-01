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Иън Гилън от Deep Purple по спешност влезе в болница

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Иън Гилън

Фронтменът на легендарната рок група Deep Purple Иън Гилън е бил приет в болница след внезапен медицински инцидент, съобщава „Дейли Стар“. Заради състоянието му групата отмени два предстоящи концерта в Германия.

Deep Purple съобщи за хоспитализацията на певеца в публикация в интернет. Музикантите трябваше да излязат на сцената в зала QI Arena в Лайпциг на 31 октомври, а на следващата вечер – в Sporthalle в Хамбург. Здравословният проблем на Гилън обаче наложи отмяната и на двете участия.

В официалното си изявление групата посочи: „С голямо разочарование Deep Purple трябва да обяви, че няма да може да изнесе планираните концерти тази вечер в QI Arena (Лайпциг) и утре вечер в Sporthalle (Хамбург).

Причината е спешен медицински случай, свързан с Иън Гилън, вследствие на който той в момента е хоспитализиран.“

От групата не разкриха подробности за естеството на медицинския проблем, но увериха притежателите на билети, че концертите ще бъдат насрочени за нови дати. „Всички закупени билети ще важат за пренасрочените концерти“, уточниха музикантите, като допълниха, че първо трябва да бъде намерен „подходящ момент за провеждането на двете участия“.

Новината предизвика вълна от подкрепа сред почитателите на групата. Много от тях използваха социалната мрежа X, за да пожелаят бързо възстановяване на певеца.

Иън Гилън е сред ключовите фигури в историята на Deep Purple. Той се присъединява към легендарната рок група през 1969 г. Макар през годините да е прекъсвал участието си в нея, за да работи по самостоятелни проекти, днес продължава да бъде неин фронтмен. Преди да придобие световна известност с групата, Гилън за кратко е бил и вокалист на Black Sabbath.

Хоспитализацията му е неприятна новина за почитателите, очаквали да видят Deep Purple по време на настоящата концертна поредица. Засега те очакват информация за състоянието на певеца и за новите дати на отменените концерти в Германия, предава БГНЕС

Иън Гилън

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