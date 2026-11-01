КМГ: Изложение в Хонконг представя нови технологии за интелигентна логистика

На 29 октомври в Хонконг се проведе изложението за логистични технологии „Logistics Technology Expo 2026", организирано от Съвета за производителност на специалния административен район. Под мотото „Интелигентните технологии движат трансформацията и откриват нови хоризонти пред логистиката" събитието насърчава интегрирането на иновативни решения в логистичните дейности.

В изложението участват над 50 компании от секторите на логистиката, веригите за доставки и високите технологии. Представени са приложения на изкуствения интелект, интелигентни складове, логистични роботи, екологична логистика и икономиката на ниските височини. Сред акцентите са четирикраки роботи, автоматизирани системи за сортиране, системи за автоматизирано съхранение и извличане на стоки, както и оборудване за високоплътно складиране.

Постоянният секретар по транспорта и логистиката в правителството на Хонконг Яу Чок-ханг изрази надежда, че изложението ще даде възможност на компаниите от бранша да се запознаят с най-новите технологични решения, да повишат производителността си и да запазят конкурентоспособността на логистичния сектор в Хонконг.

По време на изложението се провеждат и над 10 тематични форума и презентации, посветени на изкуствения интелект, логистиката на трансграничната електронна търговия, проследимостта на веригите за доставки и икономиката на ниските височини.