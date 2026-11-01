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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23844150 www.24chasa.bg

Китай планира да изпрати хора на Луната преди 2030 г.

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай планира да осъществи първата си пилотирана мисия до Луната преди 2030 г., като изпрати трима тайконавти, двама от които ще стъпят на лунната повърхност. Това съобщи Уан Сян, заместник-главен конструктор на китайската пилотирана космическа програма и главен конструктор на програмата за изследване на Луната, по време на Седмия симпозиум за човешките космически полети, проведен в събота в Пекин.

Мисията ще използва схема с две изстрелвания и едно кацане на Луната. За целта ще бъдат използвани две ракети-носители „Чанджън-10". Първата ще изведе лунния модул в орбита около Луната, след което втора ракета ще изпрати пилотиран космически кораб, който ще се скачи с него.

Двама от тримата тайконавти ще преминат в лунния модул, ще се отделят от основния кораб и ще кацнат на повърхността. След приключване на мисията те ще излетят обратно в лунна орбита, ще се скачат отново с пилотирания кораб и ще се завърнат на Земята.

Според Уан Сян китайската пилотирана лунна програма напредва по план, като научноизследователската и развойната дейност, както и изграждането на необходимата инфраструктура за етапа на кацане, продължават.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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