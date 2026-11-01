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Китай изпрати специален пратеник на откриването на Младежките олимпийски игри в Сенегал

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Специалният пратеник на председателя Си Дзинпин и ръководител на Главното управление по спорт на Китай Гао Джъдан присъства на церемонията по откриването на четвъртите Младежки олимпийски игри, която се състоя на 31 октомври в сенегалската столица Дакар. Същия ден президентът на страната Басиру Диомайе Файе прие китайския представител.

По време на разговора им Гао Джъдан подчерта, че Китай отдава голямо значение на развитието на отношенията със Сенегал и с Африка като цяло и е готов да задълбочава всеобхватното стратегическо партньорство с тях. По думите му Пекин ще продължи да подкрепя използването на уникалната роля на олимпийското движение за насърчаване на мира, единството и приобщаването, както и да допринася за изграждането на китайско-африканска общност на споделена съдба в новата епоха, устойчива на всякакви предизвикателства.

Сенегалският президент даде висока оценка на двустранните отношения и определи Китай като един от най-важните партньори на страната. Той изрази благодарност към Пекин за дългогодишната подкрепа за икономическото и социалното развитие на Сенегал, както и за организацията на тазгодишните Младежки олимпийски игри.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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