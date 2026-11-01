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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23844278 www.24chasa.bg

Ма Джаосю: Г-20 трябва да играе по-активна роля за световния мир и стабилност

КМГ

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снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 30 и 31 октомври заместник-министърът на външните работи на Китай Ма Джаосю взе участие в срещата на външните министри от Г-20, проведена в Атланта, САЩ.

Ма Джаосю отбеляза, че настоящата международна обстановка преминава през дълбоки промени, характеризиращи се със засилено геополитическо напрежение и значително изоставане в изпълнението на дневния ред за развитие. Председателят на Китай Си Дзинпин предложи Инициатива за глобална сигурност, която прокарва визия за обща, всеобхватна, кооперативна и устойчива сигурност. Този подход – който дава предимство на диалога пред конфронтацията, на партньорството пред съюзите и на взаимноизгодните резултати пред игрите с нулев резултат – е ключов за разрешаването на международни и регионални спорове, посочи Ма Джаосю.

Г-20 трябва да играе по-активна роля за световния мир и стабилност. Групата следва да работи за деескалация на регионалните конфликти, за справяне с техните причини и за укрепване на глобалното управление в сферата на сигурността, добави китайският зам.-министър.

снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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