На 30 и 31 октомври заместник-министърът на външните работи на Китай Ма Джаосю взе участие в срещата на външните министри от Г-20, проведена в Атланта, САЩ.

Ма Джаосю отбеляза, че настоящата международна обстановка преминава през дълбоки промени, характеризиращи се със засилено геополитическо напрежение и значително изоставане в изпълнението на дневния ред за развитие. Председателят на Китай Си Дзинпин предложи Инициатива за глобална сигурност, която прокарва визия за обща, всеобхватна, кооперативна и устойчива сигурност. Този подход – който дава предимство на диалога пред конфронтацията, на партньорството пред съюзите и на взаимноизгодните резултати пред игрите с нулев резултат – е ключов за разрешаването на международни и регионални спорове, посочи Ма Джаосю.

Г-20 трябва да играе по-активна роля за световния мир и стабилност. Групата следва да работи за деескалация на регионалните конфликти, за справяне с техните причини и за укрепване на глобалното управление в сферата на сигурността, добави китайският зам.-министър.