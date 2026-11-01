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Русия призова шофьорите да купуват гориво според нуждите си

Кирил Борисов
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Украински удар по руска петролна рафинерия в Уфа Кадър: Екс/ZelenskyyUa

Властите в руската Нижегородска област предприемат всички необходими мерки, за да осигурят наличието на гориво по бензиностанциите след масираната украинска атака с дронове, при която беше повредено промишлено предприятие, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. 

Областната управа призова шофьорите да зареждат гориво само според нуждите си, за да не предизвикват паническо изкупуване и недостиг. Доброволци са възобновили работата си по бензиностанциите, а властите напомниха, че в областта продължава да действа система за зареждане на гориво в зависимост от четните и нечетните дати и регистрационните номера на автомобилите.

Междувременно Следственият комитет на Русия образува наказателно дело за терористичен акт във връзка с украинското нападение срещу промишлено предприятие и обекти на гражданската инфраструктура в Нижегородска област, съобщи ТАСС.

По-рано днес губернаторът на областта Глеб Никитин съобщи, че при масирана атака с дронове през нощта и тази сутрин значителни щети е понесло промишлено предприятие в Кстовски район, на около 400 километра източно от Москва.

По думите му са били унищожени над 100 дрона, като по предварителна информация няма пострадали.

В Нижегородска област се намира петролната рафинерия НОРСИ, една от най-големите в Русия. Украински медии съобщиха, че именно тя е била поразена при атаката.

В петък руските власти съобщиха, че Украйна е възобновила ударите срещу руски петролни рафинерии след няколкодневна пауза. Според руския вицепремиер Александър Новак през този ден са били поразени три рафинерии.

Киев редовно извършва атаки с дронове срещу промишлени и енергийни обекти в Русия с цел да ограничи приходите от петрол и газ, които финансират руската военна кампания в Украйна.

Украински удар по руска петролна рафинерия в Уфа Кадър: Екс/ZelenskyyUa

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