Вучич покани Орбан в къщата на баща си, загубили изборите, но не и достойнството си (Видео)

„Радвам се, че мога да посрещна моя добър приятел и брат Виктор Орбан в бащиния ми дом". С тези думи бившият сръбски президент Александър Вучич започва видео, в което участва заедно с бившия унгарски премиер Виктор Орбан.

От думите на Вучич става ясно, че двамата се намират в бащиния му дом. „И двамата наскоро загубихме избори, но не и достойнството си и вярата си", добавя той, след което поздравява Орбан с „Добре дошъл".

И двамата претърпяха тежки политически поражения през 2026 г. след години на управление и силно влияние върху политическия живот в своите страни.

На 12 април партията на Орбан „Фидес" загуби парламентарните избори в Унгария от опозиционната партия „Тиса" на Петер Мадяр. Така приключи 16-годишното управление на Орбан. „Тиса" спечели 53,2% от гласовете и 141 места в 199-местния парламент, докато коалицията около „Фидес" получи 52 мандата.

На 25 октомври и политическият лагер на Вучич загуби предсрочните парламентарни избори в Сърбия. Коалицията около Сръбската прогресивна партия (СПП), водена от него, получи 39,5% от гласовете и 103 места в парламента. Победител стана подкрепеното от студентското движение обединение „Студентска листа", което спечели 53,7% от вота и 141 от общо 250 места. Вучич призна поражението след близо две години на протести, започнали след трагедията на жп гарата в Нови Сад, при която загинаха 16 души.

„Много се радвам, че съм тук. Благодарен съм за поканата. Нашето приятелство е дори по-силно след трудностите, през които преминахме", отвръща Орбан. „Можеш да си сигурен, че аз винаги ще бъда на твоя страна", добавя той.

„Ти знаеш, че ние постигнахме повече от едно силно партньорство между Унгария и Сърбия – създадохме братство. Надявам се това да продължи, надявам се, че Сърбия ще продължи да постига успехи в бъдеще", казва още Орбан.

Той пожелава личен успех на Вучич и всичко най-добро на него, семейството му и Сърбия.

„Господ да те благослови!", завършва Орбан. След това Вучич го прегръща, поглежда директно в камерата и отправя кратко послание: „Ще се върнем!".