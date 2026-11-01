Комунистическата партия на Китай засилва контрола върху длъжностните лица

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Китайската комунистическа партия прие мерки, насочени към засилване на вътрешнопартийната дисциплина, включително за по-интензивно възпитание в лоялност към управляващата партия и по-строг контрол върху длъжностните лица, предаде официалната китайска информационна агенция Синхуа, цитирана от БТА.

Мерките предвиждат разширяване на изучаването на партийната и националната история, засилен мониторинг на кадрите през цялата им кариера и по-строг контрол върху декларациите за имуществото на длъжностните лица.

Властите също така ще проверяват случаи, в които семейното имущество и разходите изглеждат по-големи от нормалните доходи, като същевременно ще засилят рутинния надзор върху бизнес дейностите, в които участват съпругите, децата и съпрузите на децата на висши длъжностни лица.