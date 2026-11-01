ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Националът Жасмин Величков с 11 т. срещу шампиона ...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23844911 www.24chasa.bg

5 земетресения в Румъния в нощта срещу неделя

Кирил Борисов
1564
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Земетресение Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Общо пет земетресения са регистрирани в Румъния през изминалата нощ и днес сутринта, съобщава румънският информационен сайт Нюз.ро, цитиран от БТА. 

Четири от трусовете са регистрирани през нощта в сеизмичния район Вранча в източната част на страната, а сутринта е засечен и трус в Черно море.

Първото земетресение е станало в 00:46 ч. местно (и българско) време и е било с магнитуд 3 на дълбочина от 69,9 км.

След по-малко от час е регистрирано земетресение с магнитуд 3,6 на дълбочина от 124,4 км.

В 02:26 ч. е станало трето земетресение с магнитуд от 2,1 на дълбочина от 110,3 км, а четвъртото е регистрирано в 06:33 ч. на дълбочина 144,4 км и магнитуд от 2,5.

В Черно море в 07:03 ч. е регистриран петият трус с магнитуд от 3,6.

На 19 октомври във Вранча бе регистрирано земетресение с магнитуд от 4,8 на дълбочина от 76,5 км.

Земетресение

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво ще се роди на балотажа - бабуват на живо Диляна Ценова и Георги Милков (Видео)