5 земетресения в Румъния в нощта срещу неделя

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Общо пет земетресения са регистрирани в Румъния през изминалата нощ и днес сутринта, съобщава румънският информационен сайт Нюз.ро, цитиран от БТА.

Четири от трусовете са регистрирани през нощта в сеизмичния район Вранча в източната част на страната, а сутринта е засечен и трус в Черно море.

Първото земетресение е станало в 00:46 ч. местно (и българско) време и е било с магнитуд 3 на дълбочина от 69,9 км.

След по-малко от час е регистрирано земетресение с магнитуд 3,6 на дълбочина от 124,4 км.

В 02:26 ч. е станало трето земетресение с магнитуд от 2,1 на дълбочина от 110,3 км, а четвъртото е регистрирано в 06:33 ч. на дълбочина 144,4 км и магнитуд от 2,5.

В Черно море в 07:03 ч. е регистриран петият трус с магнитуд от 3,6.

На 19 октомври във Вранча бе регистрирано земетресение с магнитуд от 4,8 на дълбочина от 76,5 км.