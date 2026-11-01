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Стотици хиляди са без ток в Украйна след руски бомбардировки на електропреносната мрежа

Кирил Борисов
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Украинският президент Володимир Зеленски

Стотици хиляди домакинства в Украйна са без ток днес, след като снощи Русия нанесе удари по електроенергийната инфраструктура в четири украински региона, заяви президентът Володимир Зеленски в публикация в Телеграм, цитирана от Ройтерс и БТА.

„Интензивността на ударите е много висока, а руснаците се опитват да се възползват максимално от дефицита на прехващачи на балистични ракети", написа Зеленски.

По думите му обекти от електроенергийната инфраструктура са били повредени във Виницка, Днепропетровска, Житомирска и Хмелницка област. Повредени са подстанции, трансформатори и електропреносни линии, добави той.

По-рано министерството на енергетиката на Украйна съобщи, че поради повреди на обекти от електроенергийната инфраструктура шест региона са останали частично без ток, като най-сложна е обстановката с електроснабдяването в Киевска и в Днепропетровска област.

Украинският президент Володимир Зеленски

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