Владимир Путин ще отговори на обаждане от Володимир Зеленски, съобщи помощникът на руския президент Юрий Ушаков пред кореспондента на Кремъл Павел Зарубин. Преди това във вторник Кремъл беше напомнил за предварителните условия за контакти с украинския президент.

Зарубин попита Ушаков дали Путин ще отговори на обаждане от Зеленски. Помощникът на президента заяви, че Путин уж никога не е отказвал подобни контакти. „Мисля, че ще го направи, разбира се. Путин никога не е отказвал да говори", каза Ушаков.

В същото време помощникът на Путин повтори, че Зеленски „може да дойде" в Москва, за да се срещне с Путин. „Той предава сигнали чрез различни източници. Ако наистина иска да говори, нека дойде", каза Ушаков.

Желанието на Зеленски да „разговаря директно" с Путин беше изразено в телефонен разговор тази седмица от финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, съобщи Ушаков във вторник.

В отговор руският президент според негов помощник припомнил условията, при които срещата му със Зеленски би била възможна: „Нашият началник повтори, че ако Зеленски иска да проведе директни преговори, трябва да дойде в Москва, където ще му бъдат осигурени всички необходими условия, включително сигурност." Ушаков уточни, че контактът на президентско ниво има смисъл след подготовката на документи за дългосрочно уреждане на конфликта в Украйна.

В петък Дмитрий Песков избегна отговор на въпрос дали Путин ще разговаря със Зеленски, ако се обади. Прессекретарят на президента каза: „Никой все още не се е обадил."

Преди войната Зеленски няколко пъти заяви, че се е обадил на Путин, но Путин е отказал да говори. През април 2021 г. в интервю за френския вестник „Фигаро" той каза, че е поискал разговор с Путин, но Кремъл не го потвърди. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отрече подобно искане.

В нощта на 24 февруари Зеленски заяви, че е инициирал разговор с Путин, но не е получил отговор. В първите дни на инвазията в Украйна са правени опити да се използва защитена телефонна линия за връзка с руския президент, но Кремъл не е отговорил, заяви по-късно Михаил Подоляк, съветник на ръководителя на украинската президентска администрация.

В отговор на предложенията на Зеленски за лична среща, Путин и представители на Кремъл многократно са канили украинския президент да дойде в Москва. Ушаков например говори за това на 9 май 2026 г. „Нашият президент многократно е отговарял, че ако той (Зеленски) иска, е добре дошъл да се обади в Москва. Готови сме да приемем и да проведем преговори", каза помощникът на Путин.