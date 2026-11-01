На 64 години почина беквокалистът на руската група "Любэ" Алексей Тарасов

64-годишният беквокалист на руската група "Любэ" Алексей Тарасов е починал на 30 октомври.

Според телеграм канала Mash през февруари тази година на изпълнителя е бил диагностициран рак на ларинкса – злокачествен тумор е открит на гласните му струни.

Няколко месеца по-късно той развива метастази на дебелото черво.

Тарасов беше член на „Любе" от 1989 г.

Поради влошеното му здраве през последните месеци на сцената неговите вокални партии бяха поети от сина му Серафим.

Историята на членовете на „Любэ" е белязана от поредица от трагични събития, инциденти и преждевременна смърт, заради които в руските медии и сред феновете често се говори за „проклятието на групата". Въпреки огромния си успех формацията губи няколко ключови музиканти по нелеп или насилствен начин.

Хронология на трагичните инциденти:

Вячеслав Терешонок (китарист, 1993)

Той е един от първите китаристи на групата, участвал в ранните им години. Напуска този свят едва четири години след създаването на „Любэ". Като официална версия в медиите се спряга фатална свръхдоза, но детайлите около смъртта му остават обвити в мистерия.

Анатолий Кулешов (беквокалист и хормайстор, 2009)

Една от най-тежките загуби за уникалното звучене на групата. На 19 април 2009 г. 49-годишният Кулешов загива на място при брутална автомобилна катастрофа в Москва. Автомобилът „Мерцедес", в който той пътува, управляван от личния му шофьор, се блъска с висока скорост първо в бордюр, а след това челно в паркиран камион. Именно на Кулешов групата дължи характерните за творчеството си фолклорни напеви и мощни хорови вокали.

Павел Усанов (баскитарист, 2016)

На същата фатална дата, 19 април (точно 7 години след Кулешов) в болница издъхва 40-годишният басист Павел Усанов. На 2 април 2016 г. той е зверски пребит след скандал в ресторант в град Дмитров, Московска област. Приет е в реанимация с тежка черепно-мозъчна травма и счупен череп, като лекарите така и не успяват да го върнат в съзнание. Според неговия близък приятел, писателя Захар Прилепин, конфликтът в заведението е възникнал заради политически разногласия, свързани с войната в Донбас.

Юрий Риманов (дългогодишен китарист, 24 януари 2026)

Риманов, който свири в „Любэ" в продължение на много години и е важна част от концертното им присъствие, почина в началото на 2026 година на 69-годишна възраст.