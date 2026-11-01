ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Националът Жасмин Величков с 11 т. срещу шампиона ...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23845204 www.24chasa.bg

Адвокатите на Луиджи Манджионе оспорват делото за убийство срещу него

Емили Стоичкова
1904
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Полицията обвини 26-годишния Луиджи Манджионе в убийство Снимка: Twitter/@shortmagsmle

Адвокатите на Луиджи Манджионе настояват за прилагането на принципа ne bis in idem (забрана за повторно наказателно преследване за едно и също деяние) в процеса срещу него в щата Ню Йорк за убийството на главния изпълнителен директор на UnitedHealthcare Брайън Томпсън през 2024 г. Това става ясно от съдебен документ, внесен в петък.

През август Манджионе се призна за виновен по обвинения в преследване (stalking) пред федералния съд. Тогава той призна, че е пътувал до Ню Йорк с намерението да убие Томпсън и го е застрелял пред хотел „Мидтаун Хилтън", пише ABC News. 

Адвокатите му твърдят, че с признанието за вина и последвалото федерално дело Манджионе вече е бил достатъчно наказателно преследван за убийството на изпълнителния директор. Според защитата нов процес за убийство пред съда на щата Ню Йорк би представлявал двойно наказателно преследване за едно и също престъпление.

„Няма случаи, в които идентично деяние – същата жертва, същото оръжие, същите действия на обвиняемия, същото място и същото време – да е било преследвано от федералните власти, а след това и от властите на щата", пише адвокатката Карън Анифило в съдебния документ.

По-рано тя заяви пред журналисти, че законодателството на щата Ню Йорк „не позволява човек да бъде съден и наказван два пъти за едно и също престъпление съгласно разпоредба, уреждаща последователните наказателни производства".

Окръжната прокуратура на Манхатън настоява Манджионе да бъде съден и в щатски съд. Според обвинението федералното престъпление, свързано с преследване, и щатското обвинение в убийство се отнасят до различни противоправни действия.

В новото си искане защитата обаче посочва, че „същността на противоправното поведение" на практика е една и съща.

„Да, в някои случаи преследването може да се отнася и до поведение, различно и по-малко крайно от намерението да убиеш някого. Но това няма отношение към въпроса дали то може да обхваща и умишлено убийство", се казва в документа.

От прокуратурата в Манхатън засега не са коментирали внесеното искане.

Манджионе трябва да получи присъда по федералните обвинения през декември. През същия месец съдия Грегъри Каро ще изслуша устните аргументи по искането на защитата за прекратяване на щатското дело за убийство.

Полицията обвини 26-годишния Луиджи Манджионе в убийство Снимка: Twitter/@shortmagsmle

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво ще се роди на балотажа - бабуват на живо Диляна Ценова и Георги Милков (Видео)