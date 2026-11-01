Адвокатите на Луиджи Манджионе оспорват делото за убийство срещу него

Адвокатите на Луиджи Манджионе настояват за прилагането на принципа ne bis in idem (забрана за повторно наказателно преследване за едно и също деяние) в процеса срещу него в щата Ню Йорк за убийството на главния изпълнителен директор на UnitedHealthcare Брайън Томпсън през 2024 г. Това става ясно от съдебен документ, внесен в петък.

През август Манджионе се призна за виновен по обвинения в преследване (stalking) пред федералния съд. Тогава той призна, че е пътувал до Ню Йорк с намерението да убие Томпсън и го е застрелял пред хотел „Мидтаун Хилтън", пише ABC News.

Адвокатите му твърдят, че с признанието за вина и последвалото федерално дело Манджионе вече е бил достатъчно наказателно преследван за убийството на изпълнителния директор. Според защитата нов процес за убийство пред съда на щата Ню Йорк би представлявал двойно наказателно преследване за едно и също престъпление.

„Няма случаи, в които идентично деяние – същата жертва, същото оръжие, същите действия на обвиняемия, същото място и същото време – да е било преследвано от федералните власти, а след това и от властите на щата", пише адвокатката Карън Анифило в съдебния документ.

По-рано тя заяви пред журналисти, че законодателството на щата Ню Йорк „не позволява човек да бъде съден и наказван два пъти за едно и също престъпление съгласно разпоредба, уреждаща последователните наказателни производства".

Окръжната прокуратура на Манхатън настоява Манджионе да бъде съден и в щатски съд. Според обвинението федералното престъпление, свързано с преследване, и щатското обвинение в убийство се отнасят до различни противоправни действия.

В новото си искане защитата обаче посочва, че „същността на противоправното поведение" на практика е една и съща.

„Да, в някои случаи преследването може да се отнася и до поведение, различно и по-малко крайно от намерението да убиеш някого. Но това няма отношение към въпроса дали то може да обхваща и умишлено убийство", се казва в документа.

От прокуратурата в Манхатън засега не са коментирали внесеното искане.

Манджионе трябва да получи присъда по федералните обвинения през декември. През същия месец съдия Грегъри Каро ще изслуша устните аргументи по искането на защитата за прекратяване на щатското дело за убийство.