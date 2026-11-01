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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23845417 www.24chasa.bg

Иран: Ормузкият проток може да бъде отворен до два дни по ново предложение

Емили Стоичкова
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Ормузкия проток

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в събота, че предложение, обсъждано с посредници, може да позволи пълното възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток в рамките на два дни, съобщава Асошиейтед прес (AP).

Развитието идва на фона на преговорите между ирански представители и катарски посредници в Доха, насочени към прекратяване на войната със САЩ, пише Fox News. 

Арагчи заяви, че Техеран засега не планира да проведе директна среща с американски представители, въпреки продължаващите дипломатически усилия.

По-рано Иран предложи да отвори отново стратегическия воден път в рамките на една седмица, ако Вашингтон изпълни няколко условия. Сред тях са вдигане на блокадата на иранските пристанища, освобождаване на замразените ирански активи и облекчаване на ограниченията върху износа на ирански петрол.  Според агенцията САЩ са отхвърлили предишното предложение.

Държавният секретар Марко Рубио заяви в събота, че президентът Доналд Тръмп все още не е решил дали да поднови ударите срещу Иран, но предпочита дипломатическо решение на конфликта.

Ормузкия проток

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