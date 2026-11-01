Двама висши сръбски полицаи са арестувани за злоупотреба със служебно положение

Началникът на Дирекция „Криминална полиция“ към сръбското министерство на вътрешните работи Марко Кричак беше арестуван тази сутрин по заповед на Висшата прокуратура в Белград по подозрение в злоупотреба със служебно положение и след наказателна жалба, подадена от адвоката на помощник-директора на полицията Веселин Милич, съобщава сръбското издание "Радар".

По същата жалба е задържан и началникът на Службата за борба с престъпността Бошко Секулович.

Кричак ръководеше полицейската операция след убийството на Александър Нешович Бая в ресторант „27“ в елитния белграски квартал "Сеняк", където първоначално за престъплението беше обвинен Веселин Милич, който освен помощник-директор беше и началник на белградската полиция. Сега, както съобщава „Радар“, Кричак е заподозрян във фалшифициране на доказателства по това дело и оказване на натиск върху свидетели и обвиняеми да адаптират фактите към вече сформираната конструкция на събитията.

В края на юли адвокатите на Веселин Милич подадоха наказателна жалба срещу Кричак и Секулович до Специалния отдел за борба с корупцията във Висшата прокуратура в Белград по подозрение, че са злоупотребили със служебното си положение по делото „Сеняк 27“ във вреда на Милич.

В изявление на адвокатската кантора „Vasiljević Legal“ по това време беше посочено, че същността на доклада е, че както твърдят адвокатите на Милич, докладваните лица не са представили на компетентната прокуратура доказателствата, с които са разполагали, от които, според твърденията им, „ясно и недвусмислено е следвало, че фактите, посочени в наказателния доклад срещу Милич, не са верни.

Те посочиха тогава, че „като действат незаконно по лични причини, докладваните лица дискредитират Веселин Милич публично и доведоха до отстраняването му от поста началник на полицейското управление на град Белград.

Бившият началник на белградската полиция Веселин Милич беше арестуван заедно с още 10 души за убийството на Александър Нешович Бая в ресторант "27" в Сеняк на 12 май.

Подозира се, че Нешович е бил застрелян от Саша Вукович, известен още като Боске. Първоначално се предполагаше, че престъплението е извършено в присъствието на Милич и че той, заедно с трима други полицаи от неговата охрана, е участвал в премахването на следите от престъплението. На 3 юни прокуратурата обяви, че наказателните обвинения срещу тримата полицаи са оттеглени поради липса на доказателства.

Милич е бил разпитан за първи път на 15 май - деня на ареста му, когато е представил защитата си, а ден по-късно е бил задържан с мярка до 30 дни. Той е бил разпитан отново на 3 юни поради нови доказателства, съобщи Висшата прокуратура.

Преди това апартаментът и офисът на Милич бяха претърсени на 29 май - 14 дни след ареста му.

След второто изслушване адвокатът на Милич - Неманя Василевич, предостави на медиите част от предполагаемото изявление на Милич, в което бившият началник на белградската полиция обвинява колегите си, че са го натопили и че не са представили доказателствата, които са предоставили в наказателната жалба на прокурора.

На 9 юни прокуратурата прекрати наказателните обвинения срещу Милич в частта, в която е обвинен в престъплението „подпомагане на извършителя след извършване на престъплението в ресторант „27“ в Сеняк“.

На 6 юли Висшият съд в Белград реши, че Веселин Милич може да се защитава на свобода.

На 10 юли Висшата прокуратура в Белград внесе обвинителен акт срещу Милич във Висшия съд по подозрение, че не е съобщил за тежко убийство в ресторант "27", за което е узнал при изпълнение на служебните си задължения, както и че е вписал неверни данни в служебната бележка и е пропуснал важни факти за контактите си с участниците в събитието. Тялото на Нешович е намерено на 21 май в метален контейнер на територията на община Инджия , в присъствието на прокурори от Висшата прокуратура.

Името на Марко Кричак стана известно на сръбската общественост, когато студентката Николина Синджелич го обвини в заплахи и полицейско насилие в гаража на сръбското правителство по време на масовите антиправителствени протести миналата година през август и повдигна наказателни обвинения срещу него. През ноември Кричак на свой ред повдигна наказателна жалба срещу Синджелич като я обвини в неверни твърдения.

Той е назначен на длъжността началник на Дирекция "Криминална полиция" на 30 декември 2025 г. Започва професионалната си кариера в Агенцията за сигурност и информация, където работи в 5-то управление. След това продължава кариерата си в Министерството на вътрешните работи, в Службата за борба с организираната престъпност (СБПОК), отдел „Борба с наркотиците“.

От полицейското управление в Белград, поради нуждите на службата, той преминава в Агенцията за сигурност и информация, в 8-мо управление, на длъжността помощник-началник на дирекцията. През 2022 г. става заместник-командир на Звеното за защита на определени лица и обекти, а през 2023 г. е назначен за негов командир, информира сръбската обществена телевизия РТС.