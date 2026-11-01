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Над 770 са арестувани при протестите във Франция, полицията е атакувана с "Молотов" (Снимки)

Алексей Гилтяй
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Протестите не минаха без безредици. Снимка: Ройтерс

Над 770 души са арестувани във Франция при масовите протести срещу драстичното поскъпване на живота в страната. Разследва се и опит за убийство, след като демонстранти са хвърляли коктейл "Молотов" по полицаи. Органите на реда мобилизираха 70 000 служители в опит да предотвратят безредиците по улиците. 

На 31 октомври във френската столица и други градове избухнаха сблъсъци, след като стотици хиляди граждани протестираха за трети пореден уикенд. Според данните демонстрантите в цялата страна са били около 320 000. 

Част от протестиращите крият лицата си. Снимка: Ройтерс
Част от протестиращите крият лицата си. Снимка: Ройтерс
Демонстранти използват пиротехника. Снимка: Ройтерс
Демонстранти използват пиротехника. Снимка: Ройтерс
Полицията продължава с разследванията. Снимка: Ройтерс
Полицията продължава с разследванията. Снимка: Ройтерс

Парижката полицейска префектура съобщи, че няколкостотин участници в безредиците са нападнали силите на реда с различни предмети, включително коктейл „Молотов", информира АФП.

„Взривни устройства бяха хвърлени срещу около 15 жандармеристи, както и срещу полицейски служители", заяви прокуратурата на 1 ноември.

Жандармерията във Франция е военизирана правоохранителна структура, която е част от въоръжените сили на страната.

Прокуратурата уточни, че е започнало разследване за „опит за убийство на лица, упражняващи публична власт", съобщава БГНЕС.

Протестите не минаха без безредици. Снимка: Ройтерс
Част от протестиращите крият лицата си. Снимка: Ройтерс
Демонстранти използват пиротехника. Снимка: Ройтерс
Полицията продължава с разследванията. Снимка: Ройтерс

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