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Евакуираха музей в Москва заради заплахата от терористична атака

Емили Стоичкова
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Руската столица Москва СНИМКА: АРХИВ

Музеен комплекс и парк в Москва бяха временно затворени заради заплаха от терористична атака. Става дума за комплекса „Царицино", разположен в южната част на руската столица, където достъпът на посетители беше ограничен в събота, съобщава NBC News. 

Посолството на САЩ в Москва съобщи, че е запознато с „достоверна заплаха от нападение с голям брой жертви" в музейния комплекс. Американското правителство координира действията си с руските власти.

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) потвърди, че е получила информация от САЩ по установените канали за партньорство относно подготовка на терористична атака в Москва. Службата заяви, че предприема съответните мерки.

Според руското издание „База" посетителите са били евакуирани към края на концерт за орган, който е бил прекъснат около 10 минути преди края на програмата. Друг концерт, посветен на фолклорните традиции на Северен Кавказ, впоследствие е бил отменен.

През март 2024 г. посолството на САЩ предупреди за непосредствена заплаха от нападение на екстремисти в Москва. Само няколко дни по-късно въоръжени нападатели атакуваха концертната зала „Крокус Сити Хол" край руската столица. При нападението загинаха над 140 души.

Руската столица Москва СНИМКА: АРХИВ

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