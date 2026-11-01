Един загинал и осем ранени при стрелба след мач по колежански футбол в САЩ

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Един e загинал, а осем са ранени при стрелба след мач по колежански футбол в Бирмингам, Алабама в събота вечерта, съобщиха официални лица.

Около 19:50 ч. близо до стадион Legion Field са произведени множество изстрели. Пристигналите на място полицейски служители са открили няколко души с огнестрелни рани, заяви пред репортери в събота Де'Рел Фрийман, помощник-служител по връзки с обществеността към полицейското управление в Бирмингам.

Стрелбата е станала след Magic City Classic – ежегоден мач между отборите на Университета „Алабама A&M" и Държавния университет на Алабама - това са двете най-големи висши училища в щата, които исторически са свързани с чернокожата общност.

„Полицаите откриха на мястото няколко огнестрелни оръжия, които вече са предадени в полицейския склад за веществени доказателства", каза Фрийман, добавяйки, че един човек е задържан и отведен в полицейското управление за разпит, съобщи CNN.

Един от пострадалите е в критично състояние, а останалите седем са в стабилно състояние, посочи Фрийман.

Насилието избухна седмица след масова стрелба близо до Университета „Флорида A&M" в Талахаси, при която по време на сбиване бяха ранени 11 души, включително шестима непълнолетни.

В изявление, направено късно в събота, полицейското управление в Бирмингам съобщи, че всички събирания около „Меджик Сити Класик" са прекратени.

„Всички трябва да напуснат района на стадиона възможно най-скоро. Моля, не идвайте на територията на стадиона в момента", призоваха от полицията, без да предоставят повече подробности.

По-късно полицията потърси съдействие от обществеността за събиране на видеозаписи от инцидента и създаде онлайн платформа, чрез която свидетелите могат анонимно да предоставят доказателства.

„Нашата общност е наранена, разтърсена и с пълно право – гневна. Аз също. Няма спор, конфликт или недоразумение, които да могат да оправдаят подобно ниво на безсмислено насилие по време на празненство", написа кметът на Бирмингам Рандал Удфин в изявление в социалните мрежи.

„Събитието „Magic City Classic" е дълбоко свързано с традициите на исторически чернокожите колежи и университети (HBCU), а в основата на тези традиции стои семейството. Тази вечер ние скърбим като едно семейство. Протягаме ръце към нашите съграждани, които в момента преживяват невъобразима болка. И точно както едно семейство, ще останем единни, докато преодоляваме тази трагична нощ", добави той.