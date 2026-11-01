Ердоган заминава за Южна Корея, ще обсъжда стратегическото партньорство между двете страни

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Турският президент Реджеп Ердоган ще посети Южна Корея от 1 до 4 ноември по покана на южнокорейския си колега И Дже-мьон, съобщи БТА.

Официалните разговори ще се проведат във вторник, 3 ноември, в Сеул. Двамата президенти ще обсъдят стратегическото партньорство между Турция и Южна Корея, както и актуални регионални и международни въпроси.

По време на посещението се очаква да бъдат подписани няколко документа за укрепване на двустранните отношения, съобщи директорът по комуникациите на турското президентство Бурханеттин Дуран.

Визитата се провежда в навечерието на 70-годишнината от установяването на дипломатически отношения между двете държави, която ще бъде отбелязана през 2027 г. Турция и Южна Корея поддържат стратегическо партньорство от 2012 г.