САЩ към победителите на изборите в Босна: Действайте бързо, оправдайте доверието на хората

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САЩ призоваха политическите партии, спечелили парламентарните избори в Босна и Херцеговина на 4 октомври, да действат незабавно и да оправдаят доверието на избирателите, съобщи БТА.

Призивът беше отправен от американската мисия в ООН след заседание на Съвета за сигурност, посветено на обстановката в страната.

„Насърчаваме избраните представители да сформират властите на всички равнища без забавяне. Избирателите ви повериха задачата да осигурите стабилност и просперитет. Оправдайте доверието им", заявиха от американското представителство в ООНН.

На заседанието Съветът за сигурност единодушно удължи с още една година мандата на европейската военна мисия ЕУФОР в Босна и Херцеговина.

Междувременно европейските държави настояха да бъдат запазени правомощията на върховния представител на международната общност, който следи за изпълнението на Дейтънското мирно споразумение. Русия и Китай отново поискаха закриването на тази институция.

Вашингтон подкрепи работата на настоящия върховен представител Луис Кришок, като подчерта, че крайната цел е Босна и Херцеговина сама да поеме отговорността за управлението и бъдещето си.