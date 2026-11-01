ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слаба избирателна активност във Врачанско

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23846085 www.24chasa.bg

САЩ към победителите на изборите в Босна: Действайте бързо, оправдайте доверието на хората

Калина Симеонова
1716
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
САЩ СНИМКА: Pixabay

САЩ призоваха политическите партии, спечелили парламентарните избори в Босна и Херцеговина на 4 октомври, да действат незабавно и да оправдаят доверието на избирателите, съобщи БТА.

Призивът беше отправен от американската мисия в ООН след заседание на Съвета за сигурност, посветено на обстановката в страната.

„Насърчаваме избраните представители да сформират властите на всички равнища без забавяне. Избирателите ви повериха задачата да осигурите стабилност и просперитет. Оправдайте доверието им", заявиха от американското представителство в ООНН.

На заседанието Съветът за сигурност единодушно удължи с още една година мандата на европейската военна мисия ЕУФОР в Босна и Херцеговина.

Междувременно европейските държави настояха да бъдат запазени правомощията на върховния представител на международната общност, който следи за изпълнението на Дейтънското мирно споразумение. Русия и Китай отново поискаха закриването на тази институция.

Вашингтон подкрепи работата на настоящия върховен представител Луис Кришок, като подчерта, че крайната цел е Босна и Херцеговина сама да поеме отговорността за управлението и бъдещето си.

САЩ СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво ще се роди на балотажа - бабуват на живо Диляна Ценова и Георги Милков (Видео)