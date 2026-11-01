Съдът отхвърли иск на Тръмп за 10 млрд. долара срещу "Уолстрийт джърнъл" за публикувано писмо до Епстийн

Американски съдия отхвърли иска на президента Доналд Тръмп за 10 милиарда долара срещу изданието "Уолстрийт джърнъл", като заяви, че искът е „опит за хващане за сламка".

Миналата година Тръмп заведе дело срещу компанията майка на изданието – Dow Jones, и нейния ръководител Рупърт Мърдок. Поводът бе публикация за писмо, за което се твърди, че е написано от Тръмп до опозорения финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн. Писмото е било част от книга за рождения ден на Епстийн през 2003 г. – преди той да бъде обвинен в сексуални престъпления.

Тръмп отрича да е писал или подписвал писмото, което съдържа двусмислени изрази и рисунка на женски силует.

Съдия Дарин Гейлс прекрати делото, като посочи, че искът противоречи на Първата поправка, която гарантира свободата на печата.

Гейлс вече веднъж беше отхвърлил този иск за клевета, по който първоначално се претендираха 20 милиарда долара обезщетение. Екипът на Тръмп внесе иска отново, този път за 10 милиарда долара, но съдията го отхвърли окончателно – с клауза, която не позволява повторно завеждане на дело по същия казус, съобщи BBC.

Материалът на изданието, посветен на книгата за 50-ия рожден ден на Епстийн и писмото с името на Тръмп се появи в момент, когато администрацията му беше подложена на остри критики и от двете основни политически партии заради начина, по който боравеше с документите, свързани с Епстийн.

Тръмп заяви, че вестникът го е оклеветил и е нарушил законите за чрез публикуването на статията.

В своето 20-странично решение съдия Гейлс отбеляза „задълбоченото и детайлно разследване" на вестника, довело до публикацията, и посочи, че искът е „опит за хващане за сламка" с цел „изкуствено създаване на пропуски" в работата на журналистите.

Съдията посочва, че правният екип на Тръмп не е доказал, че ответниците са направили клеветнически изявления с „действителен умисъл за злонамереност" - условие, чието доказване се изисква от закона.

„Действителният умисъл за злонамереност" е висок праг, тъй като изисква доказателство, че ответникът е знаел, че клеветническото твърдение е невярно, или е действал с безразсъдно пренебрежение към това дали то е истина, или не.

Тръмп твърди, че писмото, придобито и публикувано от вестник The Journal – в долната част на което фигурира неговият подпис – е „фалшиво" и че ответниците са скалъпили историята, за да го оклеветят.

Адвокатите на Тръмп са изтъкнали, че след като Тръмп е отрекъл да е писал писмото, когато е бил потърсен от The Journal, изданието е трябвало „да пренебрегне всичко останало, което е научило по време на разследването си, и да не публикува материала", пише съдия Гейлс.

„Но стандартът за „действителен умисъл за злонамереност" не изисква подобно нещо; напротив – това би противоречало на Първата поправка", отбелязва Гейлс.

Ако законът беше такъв, пише той, то „всеки път, когато обществена личност или нейният екип отрекат някое обвинение, журналистите щяха незабавно да бъдат възпрепятствани да публикуват негативна или противоречива информация – резултат, който е в пълно противоречие с „американската привилегия човек открито да изразява мнението си".

Според публикацията в The Wall Street Journal, писмото, носещо името на Тръмп, „съдържа няколко реда машинописен текст, рамкирани от контура на гола жена, който изглежда нарисуван на ръка с дебел маркер".

Твърди се, че в него е имало шеговита препратка, гласяща, че „загадките никога не остаряват", а текстът е завършвал с думите: „Приятелят е нещо чудесно. Честит рожден ден – и нека всеки ден бъде поредната прекрасна тайна".