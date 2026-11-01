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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23846414 www.24chasa.bg

Русия задържа непълнолетен след сигнала за готвен атентат в Москва

Калина Симеонова
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Непълнолетен младеж е задържан в Москва след информация от американските разузнавателни служби за подготовка на терористичен акт, съобщи руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), цитирана от ТАСС.

Според руските власти задържането е извършено при проверка на данни, предоставени от САЩ за потенциална терористична заплаха в района на руската столица.

На място работят следователи и служители на специалните служби, които установяват контактите на задържания и проверяват дали има други замесени в предполагаемата подготовка на нападението.

Засега не се съобщават подробности за възрастта на младежа, предполагаемата цел на атаката или начина, по който е трябвало да бъде извършена.

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