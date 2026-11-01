Папата се надява примирието в Украйна да се превърне в стъпка към мир

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Папа Лъв XIV изрази надежда, че временното примирие между Русия и Украйна в окупирания град Олешки ще даде тласък на по-широки мирни преговори между двете страни, съобщи БТА.

По време на неделната си молитва във Ватикана Светият отец приветства сътрудничеството между Москва и Киев, което позволи доставянето на хуманитарна помощ и евакуацията на цивилни от града в Херсонска област. Той призова двете страни да използват постигнатото споразумение като основа за нови конкретни инициативи за мир.

Шестдневното примирие беше договорено на 23 октомври с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп и с участието на папата. То позволи доставянето на храна, вода и лекарства на жителите на Олешки, които от месеци изпитват сериозни затруднения със снабдяването.

Преди споразумението Лъв XIV разговаря с руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски, като настоя за осигуряване на хуманитарен достъп до града.

Междувременно Зеленски съобщи, че се очакват нови мирни разговори в началото на ноември. Примирието в Олешки е ограничено до хуманитарната операция, а военните действия в останалите части на Украйна продължават.