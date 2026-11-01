Иран изпрати преговарящи в Катар в опит да сложи край на войната със САЩ

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Ирански преговорен екип пристигна в катарската столица Доха, за да продължи разговорите за прекратяване на войната със САЩ, съобщи БТА. Дипломатическите усилия се водят с посредничеството на Катар, който се опитва да сближи позициите на Вашингтон и Техеран.

Сред основните въпроси в преговорите са условията за прекратяване на конфликта и възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток, който е от ключово значение за световните доставки на петрол.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че се обсъждат нови предложения за постигане на споразумение. Той обаче уточни, че засега Техеран не планира преки разговори с представители на САЩ.

Сред исканията на Иран са премахване на ограниченията върху износа на петрол, освобождаване на замразени ирански средства и прекратяване на блокадата на пристанищата на страната.

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че президентът Доналд Тръмп предпочита дипломатическо решение, но все още не е взел окончателно решение дали да бъдат подновени военните удари срещу Иран.

Засега няма информация за постигнато окончателно споразумение между двете страни.