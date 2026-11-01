Гърция купува три военни самолета за около 600 млн. евро

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Гърция се готви да подпише в понеделник, 2 ноември, споразумение с Португалия за покупката на три военнотранспортни самолета KC-390 на бразилската компания „Ембраер", съобщи БТА.

Сделката ще бъде подписана в присъствието на гръцкия министър на отбраната Никос Дендиас и португалския му колега Нуно Мело, който пристига на официално посещение в Атина.

Стойността на програмата, включително поддръжката на самолетите, се оценява на около 600 млн. евро. Новите машини трябва да подобрят възможностите на гръцките военновъздушни сили за транспортиране на военнослужещи, техника и оборудване.

Дендиас ще посрещне португалския министър и двамата ще обсъдят разширяване на военното сътрудничество, обмен на технологии и разработване на съвместни проекти в отбранителната индустрия. Сред темите ще бъдат и регионалната и международната сигурност.