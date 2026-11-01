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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23846828 www.24chasa.bg

"Киберпартизани" пробиха руската служба за статистика, контролират 25 000 комютъра

Алексей Гилтяй
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Хакерите са пробили защитната система. Снимка: Pixabay

Беларуските "Киберпартизани" заедно с хакерската група Silent Crow, обявиха хакване на вътрешната ИТ инфраструктура на Федералната служба за държавна статистика на Русия (Росстат).

Според Silent Crow, хакерите са получили достъп до централния офис на агенцията, регионалните офиси и Главния междурегионален център за обработка и разпространение на статистическа информация. Групата твърди, че е получила контрол над приблизително 25 000 компютъра.

Хакерите твърдят, че са изтеглили приблизително 23 терабайта данни, включително вътрешни документи, бази данни и официална информация. Те твърдят, че данните включват информация за военните загуби на Русия във войната срещу Украйна.

„По-голямата част от данните се състоят от бази данни, вътрешни документи, официална информация и данни от работните компютри на служителите." Мащабът на инцидента далеч надхвърля компрометирането на отделни сървъри или потребителски акаунти.

„Това включваше проникване в инфраструктурата на федерална агенция, получаване на достъп до централни и регионални системи, вътрешни вериги и масиви от данни с национална и официална стойност", се казва в изявлението, цитирано от reformnews.

Хакерите са пробили защитната система. Снимка: Pixabay

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