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Германски министър обвини крайнолеви групи и мигранти за насилието след протестите

Калина Симеонова
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Александър Добринт СНИМКА: ОФИЦИАЛНА СТРАНИЦА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ГЕРМАНИЯ

Германският вътрешен министър Александър Добринт обвини радикални леви групи и участници от мигрантски общности за насилието след съботните младежки протести в Германия, съобщи БТА.

Според него групи, склонни към насилие, са се възползвали от мирните демонстрации, за да предизвикат безредици. Пред германския вестник „Билд" Добриндт заяви, че участниците в нападенията и грабежите ще бъдат установени и ще понесат сериозни наказания.

Най-тежки бяха сблъсъците във Франкфурт, където над 100 полицаи бяха ранени. Задържани са 54 души на възраст между 13 и 29 години. По данни на властите участници в безредиците са разбили витрините на 17 магазина, като пет от тях са били разграбени. Срещу служители на реда са хвърляни и коктейли „Молотов".

Напрежение имаше и в Кьолн и Берлин, където демонстранти замеряха полицията с бутилки и пиротехнически средства.

Протестите бяха организирани от младежката инициатива „Gen Z regelt" в над 30 германски града. Участниците настояваха за повече средства за образование, мерки срещу поскъпването на живота и по-добри условия за младите хора. Организаторите се разграничиха от проявите на насилие.

Александър Добринт СНИМКА: ОФИЦИАЛНА СТРАНИЦА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ГЕРМАНИЯ

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