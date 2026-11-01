След протестите в Германия министърка обеща да чуе исканията на младите хора

Германската министърка на образованието Карин Прин обеща да се вслуша в исканията на младите хора след масовите протести в страната, които на места прераснаха в безредици, съобщи БТА.
По думите ѝ повечето демонстранти са излезли мирно по улиците, но действията на групи, склонни към насилие, са отклонили вниманието от истинските проблеми на младото поколение.
Прин осъди сблъсъците с полицията, като същевременно подчерта, че исканията на протестиращите заслужават внимание. Според нея образованието трябва да се превърне в основен приоритет на германското общество.
Министърката настоя и за реформи в пенсионната и здравната система, които да осигурят повече средства за училищата и бъдещите поколения. Тя обяви планове за задължително оценяване на езиковите умения в детските градини в социално уязвими райони, за да могат децата да започват училище при по-равни условия.
Още следващата седмица Прин ще разговаря с представители на ученическите организации и с ръководството на профсъюза на работещите в образованието.
Протестите в Германия се проведоха в събота в над 30 града с искания за повече инвестиции в образованието и мерки срещу поскъпването на живота. Въпреки че повечето демонстрации преминаха мирно, във Франкфурт и Кьолн се стигна до сериозни сблъсъци.