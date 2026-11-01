След протестите в Германия министърка обеща да чуе исканията на младите хора

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Германската министърка на образованието Карин Прин обеща да се вслуша в исканията на младите хора след масовите протести в страната, които на места прераснаха в безредици, съобщи БТА.

По думите ѝ повечето демонстранти са излезли мирно по улиците, но действията на групи, склонни към насилие, са отклонили вниманието от истинските проблеми на младото поколение.

Прин осъди сблъсъците с полицията, като същевременно подчерта, че исканията на протестиращите заслужават внимание. Според нея образованието трябва да се превърне в основен приоритет на германското общество.

Министърката настоя и за реформи в пенсионната и здравната система, които да осигурят повече средства за училищата и бъдещите поколения. Тя обяви планове за задължително оценяване на езиковите умения в детските градини в социално уязвими райони, за да могат децата да започват училище при по-равни условия.

Още следващата седмица Прин ще разговаря с представители на ученическите организации и с ръководството на профсъюза на работещите в образованието.

Протестите в Германия се проведоха в събота в над 30 града с искания за повече инвестиции в образованието и мерки срещу поскъпването на живота. Въпреки че повечето демонстрации преминаха мирно, във Франкфурт и Кьолн се стигна до сериозни сблъсъци.