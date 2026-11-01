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Черна гора въведе визи за руснаци, турци и граждани на още три държави

Калина Симеонова
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Столицата на Черна гора Подгорица СНИМКА: Pixabay Снимка: Пиксабей

Черна гора въведе от днес визови изисквания за гражданите на Русия, Турция, Китай, Беларус и Саудитска Арабия, съобщи БТА. Промяната е част от усилията на Подгорица да съобрази визовата си политика с тази на Европейския съюз в процеса на присъединяване към общността.

Гражданите на петте държави вече трябва да кандидатстват за виза преди пътуване, освен ако не отговарят на условията за освобождаване от това изискване. Тези, които са влезли законно в страната преди 1 ноември, могат да останат без виза до 30 дни при предвидените условия.

Заявленията се подават в дипломатическите и консулските представителства на Черна гора или чрез специализираните визови центрове. Консулската такса е 35 евро, а решение обикновено се взема в срок до 10 дни. При необходимост от допълнителна проверка срокът може да бъде удължен.

Изключения са предвидени за притежателите на валидни шенгенски визи, както и на визи или разрешения за пребиваване от определени държави, сред които САЩ, Великобритания и Канада. Те могат да пребивават в Черна гора до 30 дни при определени условия.

Решението е част от ангажиментите на страната по преговорна глава 24 „Правосъдие, свобода и сигурност". Русия вече предупреди, че възнамерява да въведе ответни визови изисквания за черногорските граждани.

Столицата на Черна гора Подгорица СНИМКА: Pixabay

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