Марин Льо Пен обвини ЕС в мълчание заради кризата с Конституционния съд в Полша

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Лидерката на френската крайна десница Льо Пен осъди действията около Конституционния съд в Полша и обвини Европейския съюз, че мълчи за случващото се в страната, съобщи БТА.

В публикация в социалната мрежа Екс тя изрази тревога от временното отстраняване на председателя на съда Богдан Швенчковски и намесата на полицията. Според нея действията създават впечатление за насилствено превземане на конституционна институция.

Льо Пен постави под въпрос мълчанието на европейските институции и медиите, като заяви, че не може да се говори за защита на демокрацията и върховенството на закона, докато конституционният ред в държава членка е застрашен.

Напрежението в Полша се засили в петък, след като съдия Анна Корвин-Пьотровска обяви едномесечно отстраняване от служебните задължения на председателя и заместник-председателя на Конституционния съд. Решението предизвика протести и сблъсъци с полицията, при които бяха задържани трима души.

Полският президент Карол Навроцки прекъсна посещението си в Сенегал и се върна във Варшава. Той определи действията като нарушение на конституционния ред и настоя за възстановяване на законното управление на съда.

Премиерът Доналд Туск обаче защити промените, като заяви, че целта им е да се възстановят независимостта на съдебната система и върховенството на закона.