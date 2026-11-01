Над 1 млрд. евро щети от размириците във Франция, искат протестиращите да плащат

Щетите от масовите безредици във Франция се оценяват на над 1 млрд. евро, а властите търсят начин част от разходите да бъдат поети от участниците в насилието, съобщи БТА. Френският Сенат вече одобри законопроект, който предвижда финансова отговорност за разрушенията по време на демонстрации.

Новите правила позволяват на съда да задължи участници в групи, организирали насилие, да платят до 10 000 евро за нанесени щети, дори когато не са извършили лично разрушенията. Законопроектът беше одобрен от Сената с 229 гласа „за" срещу 105 „против", но предстои да бъде разгледан и от Националното събрание.

Предвижда се след окончателно съдебно решение обезщетенията да могат да бъдат удържани и от социални плащания, включително семейни и жилищни помощи. Мярката може да засегне и родители на непълнолетни, участвали в безредиците.

Според властите целта е разходите за възстановяване да не остават изцяло за данъкоплатците. Правозащитни организации обаче предупреждават, че предложението може да засегне хора, които не са участвали пряко в насилието, и да ограничи правото на мирен протест.

При размириците през октомври бяха повредени или разграбени хиляди магазини. Само през един от най-тежките уикенди полицията задържа близо 2400 души. Освен преките материални щети търговците отчитат и загуби заради принудителното затваряне на обекти.