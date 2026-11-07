Да “отглеждаш” тухла вместо куче и коте – не е лудост, а мода от самота в Китай

Странното хоби завладя младите, а възрастните плащат на непознати, за да ги придружават до доктора

Да отглеждаш тухла като домашен любимец, да плащаш на непознат, за да те придружи на лекар, или да очакваш с нетърпение жената, която всяка седмица ти носи бутилка мляко. На пръв поглед тези занимания нямат нищо общо помежду си. Оказва се обаче, че всички те са част от необичайните начини, по които хората в Китай и Япония се опитват да се справят с един от бичовете на съвременното общество - самотата.

Най-новата тенденция сред младите китайци е отглеждането на тухли като заместител на грижата за домашни любимци, създаването на приятелства или опитите за романтична връзка. Колкото и странно да звучи, базисният строителен материал се превръща в “компаньон” на хора, които не желаят да поемат отговорност за социалния си живот.

Самото им отглеждане е сравнително лесно. Достатъчно е човек да постави тухла на подходящо място и

да я пръска с вода по няколко пъти на ден

Постепенно върху повърхността ѝ започва да се появява зелен мъх, който се развива благодарение на влагата и спорите във въздуха. Именно неговият растеж създава усещането, че необичайният домашен любимец е жив и се нуждае от грижи.

Дори когато стопанинът забрави да го полее, последствията не са особено сериозни. При липса на достатъчно влага мъхът изпада в състояние на покой, а когато отново получи вода, може да възстанови растежа си. Заради това китайски медии шеговито определят тухлените любимци като практически безсмъртни.

“Нямам нужда от домашен любимец или да излизам на срещи”, пише един от участниците в новата мода в социалните мрежи.

Необичайното хоби бързо набира популярност в Китай, като свързан с него хаштаг вече е събрал над 5 млн. гледания в местната платформа “Уейбо”. За някои грижите за тухлата са просто забавление, но за други те се оказват начин да внесат малко спокойствие и рутина в живота си.

Един от “стопаните” на тухла споделя пред китайски медии, че да гледа как се развива мъхът, му носи удовлетворение, сравнимо със завършването на дългосрочен проект.

Друг потребител на социалната мрежа “Сяохуншу” публикува снимка на своята тухла с обяснението, че за разлика от хората тя няма никакви очаквания към него.

Още по-любопитно е обяснението на друг млад китаец, според когото необичайният домашен любимец му осигурява сигурност, каквато трудно открива в отношенията с околните.

Приятелите ми ме попитаха дали не съм полудял. Отговорих им, че просто съм започнал да отглеждам тухла. Тя ми дава усещане за стабилност, което е много по-силно, отколкото в редица човешки взаимоотношения”, казва той.

Според него подобна привързаност представлява форма на емоционално общуване, при която човек получава усещане за компания, без да бъде задължен да отвръща на чужди очаквания.

Зад тази на пръв поглед комична тенденция обаче се крие далеч по-сериозен обществен проблем. Все повече млади китайци се отказват от традиционните представи за успешен живот, включващи стабилна работа, брак и семейство.

Причините са различни - от високата конкуренция на трудовия пазар до постоянния натиск за професионално развитие и финансов успех. Близо всеки пети китаец на възраст между 16 и 24 години, който не е учащ, е безработен според официална статистика.

Отглеждането на тухли позволява на младите да се грижат за нещо свое, без да се подлагат на допълнително напрежение. Колкото и безобидно да изглежда това странно хоби, специалисти вече предупреждават, че то крие рискове за здравето. Например влагата може да предизвика появата на плесени, а някои стопани на тухли се оплакват от сърбеж в очите и хрема.

Пенсионираният преподавател от Пекинския педагогически университет Сюедун Ли препоръчва тухлите да се държат в затворени съдове, а при работа с тях да се използват ръкавици и маски, за да се ограничи контактът със спорите.

Но докато част от младежите се опитват да запълнят емоционалната празнота с неодушевени предмети, други предпочитат да платят за истинска човешка компания. В Китай дори се развива цяла индустрия, която предлага общуване срещу заплащане. Нейните услуги са насочени както към възрастни хора, останали сами след смъртта на партньора си, така и към млади, които са се преместили в голям град заради работа.

Една от тях е 91-годишната Ян, която живее в покрайнините на Пекин. След смъртта на съпруга си жената изпада в толкова тежка самота, че започва да обмисля доброволна евтаназия. “Най-трудното беше именно самотата. Понякога, когато исках да поговоря с някого, просто говорех на телевизора”, споделя тя пред Би Би Си. Животът ѝ обаче се променя, когато започва да използва услугите на предприемача Янаг Ингуей. Той ръководи малък екип от доставчици, които посещават възрастни хора и им носят топла храна два пъти дневно. Работата им обаче далеч не се изчерпва с доставките. Те помагат с дребни ремонти, подмяна на повредено оборудване и други ежедневни задължения, с които клиентите им трудно се справят. Но най-важното е, че отделят време и за разговори.

“Възприемаме себе си като деца на местната общност. Възрастните хора се отнасят към нас като към собствените си деца, а ние ги приемаме като наши родители”, обяснява Ингуей.

По думите му услугите струват по-малко от половината от сумата, необходима за наемането на професионален болногледач. Предприемачът създава бизнеса си, след като неговият тъст, страдащ от алцхаймер, е настанен в старчески дом. Условията там го разочароват и той решава да помогне на възрастните хора да останат възможно най-дълго в собствените си жилища.

Подобни услуги вече се предлагат и на по-млади китайци. 23-годишната Лю Янян например работи като платен придружител при посещения в болница. Тя съпровожда клиентите си до лекарски кабинети, взема резултатите от изследванията им и им помага да се ориентират в огромните лечебни заведения. Част от хората, които я наемат, са на нейната възраст. Те са пристигнали в Пекин, за да градят кариера, но все още нямат приятели или близки, към които да се обърнат за помощ. Според Лю някои предпочитат да платят на непознат, вместо да помолят колега за услуга, защото се притесняват, че впоследствие ще се чувстват задължени да му върнат жеста.

Подобни истории показват, че за някои хора платената компания е по-удобна от изграждането на приятелства. При нея отношенията имат ясни граници, няма риск от неразбирателства и не се налага човек да се притеснява дали ще бъде отхвърлен.

Според доц. Тереза Куан от Китайския университет в Хонконг именно предвидимостта е една от причините тези услуги да стават все по-популярни. “Приятелството може да бъде непредсказуемо. Никога не знаеш кога някой ще те разочарова. При платените отношения имаш много по-ясна представа какво да очакваш”, обяснява тя.

Пазарът на подобни услуги вече се оценява на милиарди долари

Според китайската компания за финансови услуги “Синолинк” стойността му през 2025 г. е достигнала около 7,4 млрд. долара.

Самотата обаче не е проблем единствено за Китай. В съседна Япония, където близо 30% от населението са на възраст над 65 години, борбата със социалната изолация е придобила още по-голямо значение.

Там необичаен съюзник на самотните възрастни хора са жените, които доставят популярната пробиотична млечна напитка “Якулт” директно до домовете им.

Облечени в характерните си сини униформи, те обикалят кварталите с велосипеди, автомобили и мотопеди. На пръв поглед работата им не се различава особено от тази на обикновените доставчици. За хиляди възрастни японци обаче появата им на прага е един от малкото моменти през седмицата, в които имат възможност да разговарят с друг човек.

Една от тези жени е Сатоко Фурухата, която работи като доставчик от 25 години. Всеки ден посещава между 40 и 45 домакинства, а сред най-дългогодишните ѝ клиенти е 83-годишна жена от град Маебаши, разположен северозападно от Токио.

Всяка седмица в продължение на четвърт век Фурухата звъни на вратата ѝ в понеделник. Възрастната японка живее сама, след като децата ѝ отдавна са напуснали семейното жилище, и очаква тези посещения с такова нетърпение, че избягва да си уговаря други ангажименти по същото време.

Днес в Япония работят над 31 хил. подобни доставчици. Освен че продават напитката, те често следят и за състоянието на клиентите си. Ако възрастен човек не отвори вратата или забележат необичайна промяна в поведението му, могат да потърсят близките му или да сигнализират, че има нужда от помощ.

Подобна грижа става все по-необходима на фона на демографската криза в страната. Според японския Национален институт за изследване на населението и социалната сигурност до 2050 г. броят на хората над 65 години, които живеят сами, може да достигне близо 11 млн.

В Япония дори съществува специален термин за трагичните случаи, при които човек умира сам в дома си и тялото му остава неоткрито продължително време - “кодокуши”, или “самотна смърт”.

По данни на Националната полицейска агенция само през първата половина на 2025 г. 40 913 души са починали сами в домовете си. Това е с 3686 повече спрямо същия период на предходната година.

Общото между всички тези на пръв поглед несвързани истории е търсенето на човешка близост в общества, в които все повече хора живеят сами. И макар методите за справяне със самотата да изглеждат странни, зад тях често се крие едно съвсем обикновено желание - да има някого, с когото да споделиш деня си.