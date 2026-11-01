Бунтът на Gen Z заля и Германия, екстремисти с маски трошат и плячкосват (Обзор)

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Младите протестират срещу скъпия живот, недостатъчното финансиране на образователната система и опитите на правителството да ги прати в казарма

Безредици, каквито в последния месец светът видя в Париж и Милано, не подминаха и Германия. И там по време на протестите срещу все по-високите цени се стигна до грабежи в магазини в няколко големи града в късните часове на събота. Сред най-засегнатите бе Франкфурт, където тълпи чупиха витрини и се опитваха да отмъкнат стоките.

Властите бяха принудени да разпръскват разярената тълпа с водни оръдия. Банди от маскирани лица се

целили в служители на спешната помощ

с фойерверки, пиратки и дори камъни.

Сцените на насилие предшестваха ден на предимно мирни демонстрации, организирани от активистите на движението Gen Z regelt, чието име на български се превежда като “Поколението Зет поема контрола”.

Младите протестират срещу скъпия живот, недостатъчното финансиране на образователната система и опитите на правителството да ги накара да започнат военна служба.

По думите на вътрешния министър Александър Добринд през нощта в събота властите са успели да осуетят насилие, подобно на това при сблъсъците във Франция. Той заплаши бунтовниците и грабителите със сериозни наказания.

В късните съботни часове полицията затвори основната търговска улица на Франкфурт, където е имало и много арести. По данни на властите протестиращите там са били поне 18 хил. За подобни числа се говори и в други големи градове като Берлин и Мюнхен. Германските медии съобщават, че някои демонстрации са привлекли десетки хиляди.

Броят на хората, дошли да покажат недоволството си в цялата страна, е надскочил очакванията на организаторите. Говорителката на Gen Z regelt Лина Фридрих заяви, че протестите са били борба за мир и свобода, а не за война и потисничество.

“За нас най-важно е да се осигури по-добра подкрепа за системите на здравеопазването и образованието. Ние сме против задължителната военна служба и подкрепяме по-справедливото разпределение на данъчната тежест”, коментира тя.

Роман Посек, министър на вътрешните работи на провинция Хесен, чийто най-голям град е Франкфурт, заяви, че около

100 идентифицирани леви екстремисти са се промъкнали сред протестиращите

в града. “Всички имаме в съзнанието си онези кадри от Франция - грабежи, подпалени къщи, изгорени полицейски автомобили и нападения над полицейски служители. Франция не трябва да ни бъде пример”, каза Посек.

Инциденти се случиха и в други германски градове след предимно мирни протести. В Кьолн полицията съобщи, че нейни служители са били нападнати в близост до централната жп гара, като към тях са били хвърлени бутилки и велосипеди.

Според нейния началник Йоханес Херманс е много тъжно, че сред младите, които демонстрират мирно за своето бъдеще, са се промъкнали екстремисти, които търсят само насилие.

В Берлин при един от протестите бяха ранени 27 полицаи

и задържани 56 души.

А във Франция над 320 хил. души се включиха в третия пореден уикенд на гражданско недоволство. Хората искат от правителството да озапти цените и по-добро качество на обществените услуги, особено в сектора на образованието.

Хиляди полицаи бяха разположени из цялата страна, за да се справят с демонстрациите, а в някои градове полицаите изстреляха сълзотворен газ срещу най-агресивните. След сблъсъци в Тулуза, Лион и Марсилия бяха извършени над 500 ареста.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нуньес съобщи, че полицай е бил ранен от коктейл “Молотов”, според полицията в Париж няколкостотин бунтовници са атакували силите за сигурност, хвърляйки различни предмети по тях.