Иран предупреди Тръмп: Нова война със САЩ може да продължи по-дълго от предишната

Иран предупреди, че евентуална нова война със САЩ може да продължи по-дълго от предишния конфликт и че американският президент Доналд Тръмп няма да определя кога и при какви условия ще приключи тя, съобщи БТА.

Предупреждението отправи говорителят на иранската армия Мохамад Акраминя, цитиран от държавната телевизия. Изявлението му дойде след новите заплахи на Тръмп за военни удари срещу Иран.

Американският президент заяви в събота, че САЩ са унищожили голяма част от иранските военни способности, но остават още един или два обекта, които могат да бъдат поразени за десет минути. Сред тях той посочи предполагаем подземен ядрен комплекс в планината Пикакс.

Иранският министър на отбраната Мехрдад Ахлаги също предупреди, че страната ще отговори решително на всяко ново нападение. Говорителят на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Хосейн Мохеби допълни, че при конфликт със САЩ ответните действия на Техеран няма да бъдат ограничени географски.

Напрежението продължава въпреки дипломатическите усилия за прекратяване на войната, започнала на 28 февруари с американски и израелски удари срещу Иран. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че страната остава готова както за преговори, така и за отбрана.