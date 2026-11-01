Зеленски иска среща с Путин в Турция

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне с руския президент Владимир Путин в Турция.

В интервю за CNN Türk той изрази надежда, че турският президент Реджеп Ердоган ще помогне за организирането на такава среща. Според Зеленски разговорите на най-високо равнище са "необходими", тъй като досегашните контакти не са довели до прекратяване на войната.

"Готови сме за такава среща в Турция. (...) Знам, че президентът Ердоган има свои канали за комуникация с Путин. Затова подкрепяме среща в Турция", заяви Зеленски, който проведе разговори с Ердоган в Истанбул.

По думите му лидерите на двете страни могат да се споразумеят по въпроси, които делегациите и техническите екипи не успяват да решат. "Именно затова искам да се срещна с него като с човек, който взема решенията", добави украинският президент.

Като основна тема на евентуалните разговори с Путин Зеленски посочи постигането на прекратяване на огъня по цялата фронтова линия и създаването на механизъм за контрол върху спазването му. Според него на равнище държавни лидери трябва да бъдат обсъдени и гаранциите за сигурност, възстановяването на Украйна и териториалните въпроси. Той обаче подчерта, че няма намерение да отстъпва пред исканията на Путин Украйна да предаде Донбас и да признае Крим за руски, тъй като това противоречи на украинската конституция.

"Териториалният въпрос е изключително деликатен. На първо място трябва да мислим за хората и да решаваме проблемите им. На равнище ръководители трябва да обсъдим как ще живеем занапред и какви ще бъдат гаранциите за сигурност. И най-важното – как да спрем войната и да предотвратим нейното подновяване", подчерта Зеленски, цитиран от Mediapool.

Украинският президент добави, че Киев разчита през първата половина на ноември в Абу Даби да се проведат тристранни преговори между техническите делегации на Украйна, Русия и САЩ. Сред възможните теми в дневния ред са прекратяване на огъня в енергийния сектор и по море, както и размяна на военнопленници. По думите му тези срещи трябва да помогнат за подготовката на среща на върха между лидерите.

По-рано помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Путин ще отговори на обаждане от Зеленски, ако украинският лидер реши лично да се свърже с него. Ушаков отново повтори и поканата Зеленски да посети Москва за преговори, като увери, че сигурността му ще бъде гарантирана.