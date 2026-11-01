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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23848167 www.24chasa.bg

Трима загинаха при руски атаки с дронове в Украйна

Калина Симеонова
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Дронове Снимката е илюстративна, източник: Getty Images

Най-малко трима души са загинали, а четирима, сред които три деца, са били ранени при руска атака с дронове срещу град Козятин в Централна Украйна, съобщиха днес местните власти, цитирани от ДПА.

Областният военен управител на Виницка област Наталия Заболотна съобщи във Фейсбук, че пострадалите са били ранени при експлозия на дрон между жилищна сграда и училище.

За руски атаки с дронове беше съобщено и в западната Черновицка област, където един човек е бил ранен, а върху административна сграда има нанесени сериозни щети, заяви във Фейсбук областният управител на военната администрация Руслан Осипенко, цититран от БТА. 

В Тернополска област руски дронове са поразили енергийна инфраструктура, което е довело до мащабни прекъсвания на електроснабдяването.

Областният военен управител Тарас Пастух съобщи в Телеграм, че на място са изпратени аварийни екипи, които работят по възстановяването на електроснабдяването.

Дронове Снимката е илюстративна, източник: Getty Images

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