Израел няма да променя изборните резултати въпреки разследването за чужда намеса

Разследването на предполагаемо незаконно чуждестранно финансиране по време на парламентарните избори в Израел няма да постави под въпрос резултатите от вота. Това заяви председателят на Централната избирателна комисия Ноам Солберг, съобщи БТА.

Във видеообръщение към гражданите Солберг, който е и съдия във Върховния съд, подчерта, че изборите за 26-ия Кнесет са проведени законосъобразно, а всички сигнали за нередности се проверяват. До него застанаха ръководителят на службата за вътрешна сигурност „Шин Бет" Давид Зини и главният прокурор Гали Бахарав-Миара.

Според Солберг разследването продължава, но на този етап подозренията не са подкрепени с достатъчно доказателства, които да поставят под съмнение законността на изборния процес. Той увери, че дори предполагаемите нарушения да бъдат потвърдени, това няма да означава, че резултатите от изборите като цяло са невалидни.

Проверката започна миналата седмица по искане на председателя на избирателната комисия. Службата „Шин Бет" разследва твърдения, че арабската партия „Раам" е получила средства от Катар с цел повишаване на избирателната активност сред арабското население. И партията, и катарските власти категорично отричат обвиненията.

След началото на разследването премиерът Бенямин Нетаняху и неговата партия „Ликуд" обвиниха арабските политически формации, че са спечелили подкрепа чрез изборни нарушения. Тези твърдения се появиха след парламентарния вот на 27 октомври, на който арабските партии постигнаха значителен успех и получиха общо 19 места в 120-местния Кнесет.

Лидерът на „Раам" Мансур Абас отхвърли твърденията за незаконно финансиране и заяви, че партията му няма никаква връзка с предполагаемата схема. Катар също определи обвиненията като абсурдни и опасни.

Основният политически съперник на Нетаняху, Гади Айзенкот, обвини премиера, че се опитва да постави под съмнение легитимността на изборните резултати. След вота блокът на Нетаняху получи 53 депутатски места, а опозиционният блок на Айзенкот – 48, като нито една от двете формации не разполага с необходимото мнозинство от 61 депутати.

Солберг подчерта, че разследването не бива да хвърля съмнение върху законно подадените гласове на арабските граждани. Той определи високата избирателна активност като положително развитие за демократичния процес независимо от общността, към която принадлежат избирателите.

Междувременно е предвидено създаването на съвместен разследващ екип с участието на „Шин Бет", полицията и прокуратурата, който да изясни произхода на предполагаемото финансиране и евентуалните нарушения.

Официалните резултати от изборите трябва да бъдат представени на президента Ицхак Херцог в сряда, 4 ноември. Солберг увери, че разследването няма да забави процедурата и че изборът на гражданите ще бъде зачетен.