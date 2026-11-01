Украйна евакуира 167 души, сред които 22 деца, преди края на примирието в Херсонска област

Украинските въоръжени сили евакуираха 167 цивилни от Херсонска област, сред които 22 деца и 21 души с ограничена подвижност, преди изтичането на временното примирие в района на град Олешки, съобщи БТА. Операцията е проведена при изключително трудни условия, като маршрутите са преминавали през минирани и разрушени пътища.

Според Генералния щаб на украинската армия временното прекратяване на огъня, договорено за провеждането на хуманитарна мисия в окупирания от Русия град Олешки, е позволило на украинските сили да изведат жители от населени места по десния бряг на река Днепър. Районите са под украински контрол, но са подложени на почти ежедневен руски обстрел.

Евакуацията е извършена от подразделенията за военно-гражданско сътрудничество на групировката войски „Юг" съвместно с местните власти. Изведените хора са транспортирани до по-безопасни места в Херсонска област. Сред тях има и жители, които досега не са имали възможност да напуснат опасните райони.

От украинската армия посочват, че маршрутите са преминавали през минирани участъци, сериозно повредени пътища и места с изгоряла военна техника и цивилни автомобили. Това значително е затруднило придвижването и е наложило внимателно координиране на действията на всички участници в операцията. Специално внимание е било отделено на децата и хората с ограничена подвижност, които са се нуждаели от допълнителна помощ.

Украинският Генерален щаб подчерта, че основен приоритет остава опазването на живота на цивилните и оказването на съдействие на хората, които не могат сами да напуснат опасните райони. Военните увериха, че подразделенията им стриктно спазват договореното прекратяване на огъня в зоната на хуманитарната операция.

Примирието в Херсонска област влезе в сила на 27 октомври с посредничеството на САЩ и участието на първата дама Мелания Тръмп. То беше договорено, за да позволи доставянето на храна и медикаменти в Олешки и безопасното извеждане на жителите, които желаят да напуснат града. Срокът му изтича на 1 ноември в 22:59 ч. украинско време.

Хуманитарната операция в самия Олешки приключи на 30 октомври. На жителите беше предоставена възможност да бъдат евакуирани към територии под украински или руски контрол или да останат в града, след като получат необходимите помощи.

Олешки се намира на левия бряг на Днепър и е под руски контрол от началото на пълномащабната инвазия през 2022 г. Преди войната градът е имал около 24 000 жители, но години на бойни действия и недостиг на основни продукти са принудили голяма част от населението да го напусне.